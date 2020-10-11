سكاي واردز طيران الإمارات.. 20 عاماً و27 مليون عضو

المصدر: البيان الإلكتروني

احتفل سكاي واردز طيران الإمارات ببلوغ 20 عاماً من التميز والابتكار والمكافآت القيّمة.

وواصل برنامج مكافأة ولاء عملاء طيران الإمارات وفلاي دبي على مدى العقدين الماضيين تنمية قاعدة عضويته بتقديم تجارب شخصية ثرية لأعضائه في جميع أنحاء العالم.

كما استمر في تنويع شراكات علامته التجارية واستخدام التكنولوجيا الرقمية المبتكرة، لتزويد أعضائه بمزيد من الطرق لكسب المكافآت والاستمتاع بها.

وبلغ عدد أعضاء سكاي واردز طيران الإمارات 27 مليوناً في مختلف دول العالم، منهم أكثر من 32 ألف عضو مؤسس انضموا إلى البرنامج في عام 2000 وما زالوا نشطين.

واحتفالاً بمرور 20 عاماً على انطلاقه، يقدم برنامج الولاء لأعضائه ضعفي أميال الفئة على أي رحلة يحجزونها بحلول 10 ديسمبر 2020، للسفر حتى 31 مارس 2021.

كما يستطيع الأعضاء المؤسسون كسب ضعفي أميال الفئة وضعفي أميال سكاي واردز على أي رحلة يحجزونها بحلول 10 ديسمبر 2020، للسفر حتى 31 أغسطس 2021.

ويأتي أعضاء سكاي واردز طيران الإمارات من أكثر من 180 دولة، بمن فيهم 3.5 ملايين عضو من المملكة المتحدة، و2.7 مليون في الولايات المتحدة ومليونان في أستراليا و1.9 مليون في الهند و1.9 مليون عضو في دولة الإمارات العربية المتحدة.

مرونة أكبر وخيارات أوسع

واصل سكاي واردز طيران الإمارات توسيع نطاق شراكاته على مدى العشرين عاماَ الماضية من أجل توفير عروض جديدة قيّمة وحصرية لقاعدة أعضائه. ويرتبط البرنامج حالياً مع نحو 200 شريك، منهم 16 ناقلة جوية وأكثر من 100 شريك فندقي و33 شريكاً مالياً و22 شريكاً في قطاعي التجزئة والمنتجات الفاخرة و7 شركاء لتأجير السيارات.

وأطلق البرنامج أوائل العام الجاري (skywardsmilesmall.com) حيث قدم أكثر من ألف طريقة جديدة لكسب الأميال عند التسوق عبر الإنترنت مع العلامات التجارية الشهيرة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

ولتوسيع شراكاته المالية، أطلق برنامج الولاء بطاقة سكاي واردز طيران الإمارات ماستر كارد، بالشراكة مع باركليز، وهي أول بطاقة ائتمان تحمل علامة طيران الإمارات في الولايات المتحدة، ما يتيح للعملاء جمع مزيد من أميال سكاي واردز مقابل إنفاقهم اليومي ومشترياتهم أثناء السفر.

وعزز برنامج "عائلتي"، الذي أُطلق في عام 2018، ميزاته وأتاح لأفراد العائلة تجميع ما يصل إلى 100% من جميع أميال سكاي واردز المكتسبة على رحلات الناقلات الشرية وليس على رحلات طيران الإمارات فقط. ويوفر ذلك أمام الأعضاء فرص الحصول على المكافآت أسرع من ذي قبل.

ويمكن للأعضاء أيضاً كسب آلاف الأميال مع Emirates Skywards Hotels لدى ما يزيد على 400 ألف فندق في أكثر من 900 وجهة حول العالم، وبحد يصل إلى 2500 ميل إضافي في الليلة عند الدفع باستخدام واحدة من بطاقات ائتمان سكاي واردز طيران الإمارات ذات العلامة التجارية المشتركة.

ويمثل قيام برنامج سكاي واردز طيران الإمارات بإطلاق عروض شخصية مدمجة في الحجز ميزة أولى على مستوى الصناعة، حيث يمكن للأعضاء الاستفادة من عروض الاستبدال بصيغة "النقد+ الأميال" المحسنة والترقيات بعدد أميال أقل عند حجز الرحلات مباشرة على emirates.com أو تطبيق طيران الإمارات. وقد صُممت هذه العروض الحصرية لتناسب تفضيلات كل عضو، ما يتيح فرصاً كبيرة لتوفير تكاليف السفر.

ويمكن للأعضاء الاستمتاع بمزيد من العروض الشخصية المتاحة أمامهم، وذلك من خلال أربعة تطبيقات: تطبيق طيران الإمارات (قسم سكاي واردز)، تطبيق سكاي واردز طيران الإمارات Emirates Skywards Go (يقدم عروض الطعام والترفيه في 160 وجهة)، تطبيق طيران الإمارات سكاي واردز كابفورس Emirates Skywards Cabforce (حجز سيارات الأجرة في أكثر من 100 مدينة في أكثر من 25 دولة) وتطبيق سكاي واردز إفريداي Skywards Everyday (الذي يتيح للأعضاء كسب أميال على الفور عند التسوق في محلات التجميل والمطاعم والبقالة ومرافق الترفيه، بالإضافة إلى العديد من الخدمات في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة). ويستطيع الأعضاء تنزيل تطبيق Skywards Everyday من iOS App Store ومتجر Google Play Store.

ويرتبط سكاي واردز طيران الإمارات كذلك بشراكة مع مول دبي، حيث يكافئ الأعضاء بأميال سكاي واردز عند التسوق لدى أكثر من 1300 علامة تجارية وتناول الطعام في أكثر من 200 منفذ وزيارة مناطق الجذب ضمن أكبر وجهة تسوق في العالم.

طمأنة الأعضاء خلال جائحة "كوفيد-19"

يوفر سكاي واردز طيران الإمارات الطمأنينة والمرونة لأعضائه مع استمرار قيود السفر بسبب جائحة "كوفيد -19". فقد تم تمديد تواريخ مراجعة الفئات الفضية والذهبية والبلاتينية لتمكين الأعضاء من الاحتفاظ بفئاتهم 12 شهراً إضافياً. كما تم تمديد صلاحية أميال سكاي واردز التي انتهت صلاحيتها في أبريل 2020 حتى 31 مارس 2021.

50 جائزة في 20 عاماً

حصد سكاي واردز طيران الإمارات أكثر من 50 جائزة على مدى العشرين عاماً الماضية، بما فيها "أفضل برنامج للمسافرين الدائمين" من "بيزنس ترافيلر الشرق الأوسط" (2019) وجائزة "البرنامج الرائد لمكافآت شركات الطيران في الشرق الأوسط" من جوائز السفر العالمية (2019).

وصُنف سكاي واردز طيران الإمارات هذا العام كأفضل 10 برامج للمسافرين الدائمين ضمن 10 Best Frequent Flyer Program نتيجة اختيار قراء صحيفة "يو إس توداي" لعام 2020. ويعد ذلك بمثابة تقدير لمبادرات البرنامج الرائدة في الصناعة وعروض المنتجات المبتكرة.

سكاي واردز طيران الإمارات

يقدم برنامج "سكاي واردز طيران الإمارات" مكافآت وفوائد ومزايا تصاعدية لفئاته الأربع، الزرقاء والفضية والذهبية والبلاتينية. ويمكن للأعضاء كسب الأميال عند سفرهم مع طيران الإمارات أو فلاي دبي أو الناقلات الجوية الشريكة الأخرى، أو من خلال شركاء البرنامج الآخرين، بما في ذلك شركات طيران وفنادق ومنافذ التجزئة وشركات تأجير سيارات وهدايا فاخرة.

ويستمتع الأعضاء باستبدال أميالهم مقابل نطاق واسع من المكافآت التي تشمل تذاكر السفر مع طيران الإمارات وفلاي دبي أو الناقلات الشريكة، وترقية درجة السفر والإقامة الفندقية وبرامج الجولات السياحية والتسوق الراقي الحصري.

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