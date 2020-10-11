650.4 مليار درهم قيمة الشيكات المتداولة في الإمارات خلال 8 أشهر

المصدر: وام

بلغت قيمة الشيكات التي جرى تداولها من خلال نظام الإمارات لمقاصة الشيكات 650.4 مليار درهم تقريبا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2020 فيما وصل عددها 13.99 مليون شيك وفق الأرقام الصادرة اليوم عن مصرف الإمارات المركزي.

واستنادا إلى أرقام المصرف المركزي فإن قيمة الشيكات المتداولة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر أغسطس تشكل ما نسبته 53% من إجمالي قيمة ما تم تداوله من شيكات طيلة العام 2019 .

ويتضح من خلال الأرقام ذاتها ارتفاع قيمة الشيكات المتداولة على المستوى الشهري حيث وصلت قيمتها إلى 79.58 مليار درهم في أغسطس من العام الجاري بزيادة نسبتها 3.4% مقارنة مع يوليو الذي سبق مما يعكس تواصل نشاط القطاعات الداعم للاقتصاد الوطني.

وكان عدد الشيكات المتداولة في السوق بلغ خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 6.27 مليون شيك وصلت قيمتها إلى 301.4 مليار درهم فيما وصل العدد إلى 4.29 شيك بقيمة 192.5 مليار درهم تقريبا في الربع الثاني من العام.

وخلال شهري يوليو وأغسطس من العام الجاري وصل عدد الشيكات المتداولة إلى 3.43 مليون شيك بقيمة بلغت نحو 156.51 مليار درهم .

وبحسب الأرقام الصادرة عن المصرف المركزي مازال شهر فبراير من العام الجاري الأكثر نشاطا من حيث قيمة الشيكات المتداولة وبواقع 103.51 مليار درهم تلاه شهر يناير من العام ذاته 101.35 مليار درهم ومارس 96.6 مليار درهم تقريبا ثم جاء بعد ذلك أغسطس و يوليو و يونيو و مايو و ابريل على التوالي.

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