أكاديمية دبي لريادة الأعمال تنظّم برنامجاً متخصصاً في إدارة المناقصات"

المصدر: البيان الإلكتروني

بمبادرة من إدارة تطوير الشركات في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، نظمت أكاديمية دبي لريادة الأعمال الذراع الأكاديمي للمؤسسة، برنامجاً تخصصياً افتراضياً (عن بعد)، تحت عنوان "الشهادة المهنية في إدارة المناقصات".

ويتخصص البرنامج في شرح كيفية إدارة المناقصات، ويعمل على تمكين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من أعضاء "برنامج المشتريات الحكومية"، من إعداد العروض الفنية والمالية بكفاءة، وصقل مهاراتهم التسويقية، بالإضافة إلى التعرف على إجراءات المشتريات والعقود لدى الجهات الحكومية.

ويعتبر البرنامج ضمن البرامج التطويرية التي تقوم بها مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وقد استقطب البرنامج 40 مشاركاً، واستمر على مدار 4 أيام، تم خلالها تقديم 4 محاضرات عن بعد، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين.

وقد تطرقت محاور البرنامج إلى: شرح كامل لتفاصيل المناقصات، والمرفقات والشروط والأحكام، كيفية إعداد العروض الفنية والمالية للمناقصات، مناقشة الخطط والمفاهيم التسويقية الصحيحة، عمليات البيع الاحترافية والكاريزما التسويقية، خصائص ومهارات رائد العمل المطلوبة، مهارات التفاوض الفعال، محتويات ومهارات العرض التقديمي، مقدمة عن أهم محتويات العقود والإجراءات القانونية، مقدمة عن أهم الإجراءات الخاصة بإدارة المشتريات والمالية، وتعريف كامل عن نظام "تجاري" وآلية التسجيل فيه. وقد تجاوز معدل الرضا عن البرنامج نسبة 94%.

وقالت ابتهال الناجي، مدير أكاديمية دبي لريادة الأعمال: "قمنا في أكاديمية دبي لريادة الأعمال بتصميم هذا البرنامج المتخصص، والذي يهدف إلى تأهيل أعضاء برنامج المشتريات الحكومية من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة وتطوير مهاراتهم لتمكينهم من فهم وإدراك متطلبات التقدم للمناقصات، و إعداد العروض الفنية والمالية للمناقصات بفاعلية كبيرة، واحتساب تكاليف المشاريع والمناقصات بمهارة، والاطلاع على الخطط والمفاهيم التسويقية الصحيحة، وإعداد عرض تقديمي مؤثر، الإلمام بمتطلبات وإجراءات إدارات المشتريات والمالية، وأخيراً القدرة على التعامل مع نظام تجاري للمشتريات الحكومية".

بدوره قال رأفت وهبة، مدير إدارة تطوير الشركات في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: "نسعى في إدارة تطوير الشركات، إلى رفع كفاءة أعضاء برنامج المشتريات الحكومية، وتطوير قدراتهم وتمكينهم من التوسع في مشاريعهم، من خلال تعريفهم بأبرز الإجراءات، ورفع وعيهم حول آلية التعامل مع كل ما يتعلق بمشاريعهم، وتحديداً الجوانب المالية منها، والتي تعتبر من أبرز عناصر النجاح.

ويعد هذا البرنامج، الأول من نوعه في الدولة، حيث بادرت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بإطلاقه بالتعاون مع ذراعها الأكاديمي، أكاديمية دبي لريادة الأعمال بهدف فتح آفاق أوسع لأعضاء برنامج المشتريات الحكومية للاستفادة من المناقصات والعقود مع الجهات الحكومية في إمارة دبي".

وشهد البرنامج تفاعلاً كبيراً من المتدربين والمشاركين، الذين عبّروا عن اعجابهم بمحتوى البرنامج، وآلية تقديمه، وحجم الفائدة التي حصلوا عليها من خلاله، حيث شكر محمد الحمادي، مؤسسة سي تي سي سوليوشتز، جهود مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذراعها الأكاديمي أكاديمية دبي لريادة الأعمال، المتواصلة لدعم المشاريع والشركات الناشئة وأعضاء المؤسسة بشكل خاص، مؤكداً على أن محاضرات البرنامج كانت اختيار موفق، والمحتوى المطروح خلالها كان له تأثير إيجابي في إثراء المعلومات وإجابة الأسئلة التي لطالما بحث عنها، لافتاً إلى أن البرنامج والبيئة التي طرح خلالها كان له دور فاعل في أن يعيد النظر في استراتيجية مؤسسته التسويقية والفنية.

من جانبه أكد يعقوب يوسف الهوتي، شركة العوالي للإلكترونيات والكهربائيات، أن البرنامج أسهم في معرفته وتعلمه لنقاط مهمة جداً قبل وأثناء وبعد المناقصة، منها: هل نحن بحاجة للتسويق لكي نكسب المناقصات أثناء التواصل مع الجهة التي تطرح المناقصات، وأيضاً الكاريزما التسويقية لرائد الأعمال وأهميتها لتطوير العلاقات مع الزبائن، وغيرها من المحاور كالهوية المرئية للمؤسسة والمهارات ال 8 للتفاوض الناجح، مشيراً إلى أن البرنامج كان بحق نقطة تحوّل كبيرة بالنسبة لتطوير العلاقات والمهارات والأعمال.

وبدوره أشاد يونس عقيل البستكي، شركة تكنيكال كاليبريشن للمعايرة والمقاييس، بالبرنامج والورش التدريبية التابعة له، مؤكداً أنها اشتملت على محتوى علمي ومفيد بشكل كبير، وقال: "كانت المواد التدريبية والعروض التقديمية مذهلة فعلاً، الأمر الذي ساعدني في الحصول على المعرفة بشأن إجراءات العقود، أو العطاءات الإلكترونية وسأكون مستعد دائما للمشاركة في أي برامج أو ورش مستقبلية".

وأشارت أكاديمية دبي لريادة الأعمال إلى أن البرنامج التطويري الجديد، سينطلق في 9 نوفمبر 2020، وسيتم الإعلان عنه قريباً لإتاحة التسجيل للراغبين. ويذكر أن أكاديمية دبي لريادة الأعمال، كرّست برامجها لتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز تطورها من خلال ترسيخ الممارسات الذكية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز