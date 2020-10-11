ارتفاع رصيد "المركزي" الإماراتي من العملات الأجنبية إلى 355.2 مليار درهم

المصدر: ولم

ارتفع رصيد مصرف الإمارات المركزي من العملات الأجنبية للشهر الثالث على التوالي بالغا مستوى 355.2 مليار درهم خلال شهر أغسطس من العام 2020 بزيادة نسبتها 1.3% مقارنة مع شهر يونيو من العام ذاته وذلك وفق الأرقام الصادرة اليوم عن المصرف المركزي.

ويعد رصيد المصارف المركزية من العملات الأجنبية الأداة التي يمكن من خلالها مواجهة أية تقلبات قد تتعرض لها الأسواق وتحصين ميزان المدفوعات تجاه أية نقص وذلك بحسب المعايير النقدية الدولية.

وكان رصيد المصرف المركزي من العملات الأجنبية شهد تراجعا خلال الربع الأول من العام الجاري قبل أن يعاود ارتفاعه مجددا اعتبارا من شهر مايو من العام ذاته حيث وصل قيمة الرصيد إلى 353.1 مليار درهم تقريبا.

وجاء الارتفاع المسجل في رصيد العملات الأجنبية بدعم من الزيادة في بند الأصول الأخرى البالغ 32.43 مليار درهم في شهر أغسطس إضافة إلى بند الأوراق المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق والتي وصلت قيمتها إلى 12.66 مليار درهم في حين انخفض بند الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج إلى 310.11 مليار درهم مع نهاية الشهر ذاته .

يشار إلى أن أصول المصرف المركزي بالعملة الأجنبية لا يتضمن شريحة الاحتياطي لديه وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي.

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