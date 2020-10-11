"الإمارات الإسلامي" يطلق حملة ترويجية جديدة لحساب التوفير "كنوز"

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن مصرف "الإمارات الإسلامي"، اليوم عن إطلاق حملة ترويجية جديدة تستمر حتى 31 ديسمبر 2020 وتتيح لمتعاملي حساب التوفير "كنوز" فرصة الفوز بجوائز قيّمة تشمل ست سيارات تيسلا، ومليون درهم نقداً، وجوائز نقدية أسبوعية بقيمة 50 ألف درهم.

تشمل الحملة الترويجية متعاملي حساب "كنوز" الحاليين والجدد، حيث يؤهلهم كل متوسط رصيد قدره 5 آلاف درهم يحتفظون بها في حسابهم لفرصة واحدة للدخول في السحب على إحدى الجوائز الكبرى.

ويحظى المتعاملون أيضاً بفرصة الفوز بالجوائز النقدية الأسبوعية وقيمة كل منها 50 ألف درهم، حيث يؤهلهم الاحتفاظ بمتوسط رصيد قدره ألف درهم لفرصة واحدة للدخول في السحب.

وفي هذا السياق، قال فريد الملا، نائب رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في "الإمارات الإسلامي": "في ظل الظروف الراهنة، شهدنا نمواً ملحوظاً في إقبال الأسر على التوفير انطلاقاً من حرص المتعاملين على التحوط للتقلبات المالية".

وأضاف: "تأتي أهمية حملتنا الجديدة بهدف مساعدة متعاملينا على تحقيق أهدافهم للتوفير عبر منحهم فرصة الفوز بالجوائز القيمة لبلوغ أحلامهم وطموحاتهم. ونحن على ثقة بأن الجوائز القيمة التي يوفرها حساب التوفير (كنوز) ستسهم في تشجيع المتعاملين من المواطنين والوافدين على اتباع أنماط الحياة المالية السليمة عبر مكافئتهم على عادات التوفير الجيدة. ونتمنى لجميع متعاملي الحساب حظاً طيباً ونتطلع قدماً لمواصلة الارتقاء بخدماتنا ومنتجاتنا وتوفير المزيد من الجوائز القيمة في عام 2021".

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