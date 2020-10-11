معالم دبي السياحية تظهر في لعبة "إي أيه سبورتس فيفا 21"

المصدر: البيان الإلكتروني

عقدت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي "دبي للسياحة" شراكة مع "إلكترونيك آرتس" (Electronic Arts)، إحدى أكبر شركات ألعاب الفيديو في العالم، بهدف إبراز معالم دبي في لعبة الفيديو"إي أيه سبورتس فيفا 21" نسخة VOLTA FOOTBALL، التي تتضمن خصائص جديدة ومميزة لتزيد من متعة وحماسة اللاعبين، حيث ستظهر معالم مميزة لدبي مثل برج خليفة وبرج العرب خلال اللعبة.

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: "تتماشى الشراكة بين "دبي للسياحة" وشركة "إليكتريك آرتس"، الشركة العالمية في مجال الترفيه الرقمي التفاعلي، مع استراتيجيتنا التسويقية للعمل مع شركائنا والاستفادة من أحدث التقنيات والمنصات للترويج لدبي كوجهة مفضلة للزيارة بطريقة مبتكرة".

وأضاف كاظم: "يعد إدراج دبي كموقع عالمي في فيفا 21 فرصة غير مسبوقة لإعطاء عشاق هذه اللعبة في أسواقنا الدولية نبذة عن المعالم والعروض المتنوعة التي تقدمها دبي، وكذلك الوصول إلى جمهور أوسع في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة بشكل عام، خاصة خلال هذه الفترة الصعبة التي تتطلب منا الالتزام بالتباعد الجسدي وفي ذات الوقت المحافظة على التواصل مع العائلات والأقارب والأصدقاء".

لقد تم إطلاق "إي أيه سبورتس فيفا 21" في جميع أنحاء العالم بتاريخ 9 أكتوبر الجاري وهي تعمل على أجهزة " PlayStation 4" و"Xbox One" وكذلك الحاسوب الشخصي من خلال "Origin™️ and Steam".

فيما تعتبر "إلكترونيك آرتس" شركة عالمية رائدة في مجال الترفيه الرقمي التفاعلي، وتقدم الألعاب والمحتوى والخدمات عبر الإنترنت التي يتم تقديمها من خلال أجهزة الألعاب والحواسيب الشخصية والهواتف الجوالة والأجهزة اللوحية عبر الإنترنت. ويوجد لديها أكثر من 300 مليون لاعب مسجّل حول العالم.

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