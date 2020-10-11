"مصر للطيران" تبدأ تشغيل رحلاتها بين دبي والإسكندرية

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت مؤسسة مطارات دبي، اليوم الأحد، عن بدء شركة مصر للطيران، في تشغيل رحلاتها الجوية بين مطاري دبي الدولي وبرج العرب بالإسكندرية، بمعدل 3 رحلات أسبوعياً.

وقالت مطارات دبي، في تغريدة على حسابها الرسمي عبر تويتر: "يسعدنا أن نقدم للعملاء اتصالاً جديداً بين دبي والإسكندرية مع شركة مصر للطيران عبر خدمة الطيران المباشرة بمعدل ثلاث رحلات أسبوعيا من مبنى الركابرقم 3".

وكانت "مصر للطيران" أعلنت تشغيل رحلاتها الجوية يوم الجمعة الماضية بين مطاري دبي الدولي وبرج العرب، وذلك في ضوء الخطة التي وضعتها الناقلة لعودة رحلاتها الدولية بصورة تدريجية إلى العديد من الدول حول العالم.

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