رصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب يقفز إلى 8.987 مليار درهم

المصدر: وام

واصل مصرف الإمارات المركزي زيادة رصيده من الذهب والتي وصلت قيمتها إلى 8.987 مليار درهم مع نهاية شهر أغسطس بزيادة نسبتها 122% مقارنة مع قيمة الرصيد في شهر ديسمبر 2019 وذلك وفق الاحصائيات التي أصدرها المصرف المركزي اليوم .

ويأتي استمرار الزيادة في حيازة المصرف المركزي من الذهب بالتزامن مع ارتفاع أسعار المعدن الأصفر عالميا وسط إقبال المؤسسات الدولية على شراء هذه السلعة الاستراتيجية التي توصف بأنها تشكل الملاذ الآمن في ظل عدم استقرار العوائد في القنوات الاستثمارية الأخرى.

وبحسب العديد من المؤسسات الدولية المتخصصة فإن أسعار الذهب ستواصل ارتفاعها خلال الفترة القادمة حيث من المنتظر أن يعود للصعود فوق مستوى 2000 دولار للأونصة ، وكان المصرف المركزي قد عاد لتكوين احتياطات من الذهب في بداية العام 2015 بعدما لجأ في وقت سابق إلى بيع جميع مخزونه من المعدن الأصفر واستبداله بسلة من العلامة الأجنبية.

وتفصيلا تظهر مؤشرات حركة رصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب استمراره في زيادة حيازته من السبائك التي ارتفعت قيمتها من 4.044 مليار درهم في ديسمبر 2019 إلى 5.95 مليار درهم في الربع الأول من العام 2020.

وخلال الربع الثاني من العام الجاري وصلت قيمة رصيد المصرف المركزي من الذهب 6.58 مليار درهم قبل أن تقفز إلى 8.462 مليار درهم في شهر يوليو من العام ذاته ثم مواصلة الصعود حتى المستوى المسجل في شهر أغسطس .

وفي العام 2016 بلغت قيمة حيازة المصرف المركزي من الذهب 1.015 مليار درهم .. فيما وصلت إلى 1.152 مليار درهم خلال العام 2017 و 1.134 في عام 2018 وذلك بحسب الاحصائيات الرسمية.

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