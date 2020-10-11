استطلاع «البيان» يدعم آلية موحدة للسفر الجوي

المصدر: دبي، أبوظبي - لؤي عبد الله، رامي سميح

كشف استطلاع «البيان»، أن أبرز مخاوف المسافرين جواً في ظل جائحة "كورونا" هي ضمان العودة في الوقت الذي يريده المسافر يليها سبب الحجر الصحي في بلد الوصول ليتجاوز اجمالي النسبتين في الاجابة على سؤال "ما هو أكثر ما يثير المخاوف من السفر الجوي في ظل «كورونا»؟، 70 % فيما حصلت اجابة ترتبيات ما قبل السفر مثل الفحص الطبي بنتيجة سلبية من الفيروس على نحو 30 % في الاستطلاع.

وقال خبراء أن هذه النتائج تدعم الصيغة التي يطالب بها الاتحاد الدولي للنقل الجولي (أياتا) ومجلس المطارات العالمي والتي تدعو لاعتماد فحص عالمي موحد لكل مسافر قبل المغادرة في كل المطارات الدولية والغاء الحجر الصحي، باعتبارها الآلية الضامنة لانتعاش للسفر.

وأكد 44 % من المشاركين على موقع البيان الالكتروني أن عدم ضمان العودة في الوقت المحدد في ظل الاجراءات الصحية الاحترازية المتغيرة في كل دول العالم، هو أكثر ما يثير مخاوفهم في حين قال 31 % إن الحجر الصحي في بلد الوصول هو أكثر ما يقلقهم بينما قال 24 % إن تعقيدات الترتيبات الصحية ما قبل السفر تأتي في المركز الثالث.

وعلى موقع تويتر أكد 41 % من المشاركين أن الحجر الصحي يتصدر مخاوف في حين قال 29 % إن عدم ضمان العودة في الوقت المحدد هو مصدر القلق بينما قال 30 % إن تعقيدات الإجراءات تأتي ثالثاً.

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