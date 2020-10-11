«2071» تطلق 3 مشاريع لتمويل شركات التكنولوجيا الناشئة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «منطقة 2071» التي تشرف عليها مؤسسة دبي للمستقبل، إطلاق ثلاثة مشاريع تجريبية في مجال تمويل الشركات التكنولوجية الناشئة، وذلك في إطار توظيف شراكاتها العالمية لإيجاد حلول مبتكرة تساهم في تسهيل حصول الشركات الناشئة التي لا يمكنها الاقتراض في مراحلها الأولى، على دعم المؤسسات الاستثمارية من أجل تطوير أعمالها.

وتم اختيار المشاريع الثلاثة من بين أكثر من 150 مشروعاً مشاركاً في برنامج خاص أطلقته «منطقة 2071» بالشراكة مع مركز (i-Dubai Lab) للابتكار في شركة «بروكتر آند جامبل» العالمية، بهدف تمكين الشركات الناشئة في مختلف القطاعات والأسواق في المنطقة والعالم من تحقيق الاستقرار المالي من أجل توسيع أعمالها ونطاق خدماتها.

تطوير المشاريع

وقامت على تطوير هذه المشاريع شركة سوايب زووم من الإمارات، وشركة نكست بيلوين من سنغافورة، وشركة هلو غولد من ماليزيا، وذلك بعد عملية تقييم شاملة وفق مجموعة من المعايير المرتبطة بجدوى الحلول المطروحة، وقابليتها للتعديل، وأثرها المحتمل في السوق المستهدفة.

وأكد عبدالعزيز الجزيري نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل أن الشراكة بين «منطقة 2071» و«بروكتر آند جامبل» توفر فرصة لمختلف الشركات الناشئة لعرض أفكارها وحلولها المبتكرة في دعم المشاريع الصغيرة العاملة في مجال التجزئة وتوفير التمويل لها لتوسيع وتطوير أعمالها بما يساهم في تعزيز جودة حياة آلاف الأشخاص في مختلف دول العالم.

وقال عمر الشناوي الرئيس التنفيذي لشركة بروكتر آند جامبل في الشرق الأوسط وشرقي وغربي إفريقيا وأسواق التصدير العامة: «يسعدنا إطلاق هذه المبادرة الأولى من نوعها في مجال توفير التمويل للشركات الصغيرة والتي تهدف بشكل رئيس إلى دعم عملائنا في الأسواق الناشئة، وتساهم شراكتنا مع «منطقة 2071» في توظيف أحدث التقنيات المتطورة من جميع أنحاء العالم وتحقيق رؤيتنا في دعم الشركات الصغيرة في قطاع التجزئة لتوفير منتجات وخدمات عالية الجودة والقيمة».

حلول متكاملة

ويركز مشروع شركة «سوايب زووم» التي أسست في دبي عام 2012، على توفير حلول متكاملة لدفع الأموال وتقديم الخدمات اللوجستية بما يتيح لشركات التجارة الإلكترونية شحن منتجاتها حول العالم. وتستند الحلول التي تقدمها الشركة إلى الجمع بين المؤسسات المالية والشركات الصغيرة التي تحتاج التمويل، بحيث تكون العملية بين المؤسسات المالية والمستفيدين مؤتمتة بالكامل.

وتختص شركة «نكست بيليون» بتطوير المنتجات الريفية والعمليات السوقية السريعة التي يمكن تعديلها لتلائم المبادرات المتعلقة بالمستهلكين والبيع بالتجزئة، وتعمل الحلول التي تطرحها الشركة على مساعدة تجار التجزئة الصغار على زيادة أرباحهم عن طريق تجميع الموزعين المحليين والخدمات اللوجستية للطرف الثالث على المستويين المحلي والوطني، كما توفر لتجار التجزئة فرصة الحصول على المساعدة المالية عبر الاستعانة بالمصارف.

وتشتهر شركة «هلو غولد» بتطوير أول تطبيق هواتف متحركة في العالم متوافق مع الشريعة الإسلامية بهدف ابتكار أسلوب جديد لطريقة شراء الذهب وادّخاره وبيعه وتحصيله، وقد استقطب المشروع منذ إطلاقه عام 2015 أكثر من 200 ألف مستخدم من مختلف دول العالم.

منصة عالمية

يذكر أن منطقة 2071 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، تستضيف مجموعة متنوعة من ورش العمل وجلسات النقاش والاجتماعات والزيارات الميدانية، وتحتضن مجموعة من المختبرات العالمية لدعم الشركات الناشئة في تطوير حلول جديدة ومنظومات عمل مبتكرة لمحاكاة تحديات الثورة الصناعية الرابعة.

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