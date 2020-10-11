تعاون بين «سيدات أعمال عجمان» و«بيلتس»

المصدر: عجمان- البيان

وقّع مجلس سيدات أعمال عجمان، التابع لغرفة تجارة وصناعة عجمان، مذكرة تعاون مع شركة «بيلتس» للوساطة التجارية بأبوظبي، بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين.وقع المذكرة عن بُعد، الدكتورة آمنة خليفة آل علي رئيس مجلس سيدات أعمال عجمان، ومحمد سيف الكتبي مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة بيلتس للوساطة التجارية. ونصت المذكرة على أن توفر الشركة للمجلس، خدمات التسويق لصاحبات المشاريع المنزلية. وأكدت الدكتورة آمنة خليفة، أن المذكرة تأتي في إطار السعي لدعم المشاريع الوطنية، وتشجيع المواطنات على الدخول في ريادة الأعمال.

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