«ألوكور» تستأجر 555 ألف قدم من «حرة الحمرية»

المصدر: الشارقة- البيان

وقعت المنطقة الحرة بالحمرية في إمارة الشارقة، اتفاقية تعاون مع شركة ألوكور «Alucor»، المتخصصة في مجال الهندسة والتصنيع والبناء والمشتريات بقطاع النفط والغاز، تستثمر بموجبها الشركة أراضي لتشييد منشآت لها على رصيف الميناء الداخلي بحرة الحمرية، بمساحة تبلغ نحو 555,418 قدماً مربعة، وذلك لتوسيع عملياتها في أسواق المنطقة، وتعزيز أنشطتها في خدمة عملائها حول العالم. وجرت مراسم توقيع اتفاقية الاستئجار خلال حفل أقيم مؤخراً في المنطقة، بين سعود سالم المزروعي مدير المنطقة الحرة بالحمرية، والمنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، وسوريش بهاتيا رئيس مجلس الإدارة في شركة ألوكور، بحضور عدد من كبار المسؤولين ومديري الإدارات المعنية لدى الجانبين، ويأتي توقيع المذكرة، ليعكس الثقة العالية التي تحظى بها حرة الحمرية في أوساط المستثمرين والشركات العالمية الرائدة الراغبة بإيجاد أسواق وعملاء جدد، حيث تبرز المنطقة، كإحدى أهم المناطق الحرة في المنطقة استقطاباً للاستثمارات الأجنبية.

وأشار سعود سالم المزروعي إلى أن حرة حمرية الشارقة، تثبت، رغم التحديات العالمية المتأثرة بالأوضاع الاقتصادية الحالية، أنها وجهة جاذبة للاستثمارات في مختلف القطاعات، نظراً للمزايا التنافسية العديدة التي توفرها للشركات والمؤسسات، على اختلاف أنواعها ومجالاتها، معتبراً أن هذه المزايا التنافسية، عامل مؤثر في قرارات هذه الشركات بتعزيز وجودها في إمارة الشارقة، واتخاذها مركزاً لتوسيع عملياتها في أسواق المنطقة والعالم.

قائمة الشركاتوأضاف: «يشكل انضمام الشركة إلى قائمة الشركات المستثمرة في حرة حمرية الشارقة، مؤشراً إضافياً على نجاحنا في توفير بيئة عمل خصبة ومثالية لنمو وتوسع الأعمال، وهو دليل على تميز خدماتنا وثقة عملائنا وجودة البنية التحتية التي تدفع شركات عالمية ذات باع طويل في سوق العمل، إلى تلبية متطلبات عملائها، وتوسيع نشاطاتها، انطلاقاً من حرة حمرية الشارقة، واليوم نجني ثمار التزامنا بمصالح المستثمرين، ونسهم بدعم عجلة اقتصاد الشارقة، من خلال تعزيز التنوع الاقتصادي، واستقطاب استثمارات جديدة».

مرافق جديدة

قال سوريش بهاتيا: «بفضل المرافق الجديدة للشركة، التي سنشيّدها على رصيف ميناء حرة الحمرية، فإننا مؤهلون بقوة لزيادة حصتنا في سوق العمل بمجال تصنيع الهياكل والمعدات الكبيرة والمعقدة لقطاعات النفط والغاز، وقطاعات البتروكيماويات والموانئ البحرية، وكلنا ثقة بأن وجودنا في المنطقة، وعلاقتنا القوية مع المسؤولين فيها، سيعطي دفعة لنشاطاتنا التوسعية في أسواق المنطقة».

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