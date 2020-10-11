«مالية الشارقة» تنجز المرحلة الأولى من ربط خدماتها بـ«الهوية الرقمية»

المصدر: الشارقة - البيان

دشنت دائرة المالية المركزية بالشارقة، بالشراكة مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ودبي الذكية وهيئة أبوظبي الرقمية، المرحلة الأولى من ربط خدماتها بـ«الهوية الرقمية»، والتي تتيح لمتعامليها الوصول الآمن إلى خدمات نظامي الإيصال الذكي (تحصيل) والنظام المالي الحكومي (تكامل) عبر الهواتف الذكية بمجرد تسجيل الدخول مرة واحدة، مع الحفاظ على درجة عالية من السرية والأمان وسهولة الاستخدام.وتعد «الهوية الرقمية» أول هوية رقمية وطنية لجميع المواطنين والمقيمين في الإمارات.

وأكدت هدى الياسي، مدير إدارة النظام المالي في دائرة المالية المركزية بالشارقة، أن «الهوية الرقمية» تمنح المتعاملين تجربة سهلة وسلسة، توفر عليهم الكثير من الوقت والجهد، وتمنحهم مرونة في استخدام التوقيع الرقمي.

وقال المهندس محمد الزرعوني، المدير التنفيذي لإدارة السياسات والبرامج في "تنظيم الاتصالات": «أصبحت الهوية الرقمية عنواناً للشراكة الفاعلة بين كافة القطاعات في الدولة بما يهدف لتسهيل تقديم الخدمات للمتعاملين».

وأشادت عائشة المرزوقي، المديرة التنفيذية لقطاع الخدمات الحكومية بهيئة أبوظبي الرقمية بالإنجاز الملموس الذي حققته مبادرة «الهوية الرقمية» والذي جاء نتيجة تضافر الجهود الحكومية.

وقالت ميرة سلطان، مدير إدارة تمكين الخدمات الذكية لدى دبي الذكية، إن المشروع يعزز التعاون الحكومي المشترك لتقديم مبادرات مبتكرة تسمح للمتعاملين بالوصول إلى أكثر من 5000 خدمة.

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