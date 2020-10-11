« الدولي للمطارات»: مطار دبي ثاني أقل المطارات تأثراً بـ«كوفيد 19»

المصدر: دبي - سيد صالح

جاء مطار دبي الدولي، أكثر مطارات العالم ازدحاماً بالمسافرين الدوليين، كثاني أقل مطارات العالم تراجعاً في حركة المسافرين خلال النصف الأول من 2020، بالمقارنة مع الفترة نفسها من 2019، بسبب تفشي جائحة «كوفيد 19» في كافة أنحاء العالم منذ مطلع العام.

وبحسب البيانات الواردة في «تقرير المرور عبر المطارات العالمية»، الصادر حديثاً عن «المجلس الدولي للمطارات» من مقره في جنيف، بلغت نسبة التراجع في مطار دبي خلال الفترة المذكورة 56.4%.

وتفوق مطار دبي على مطار «أتلانتا» الأمريكي، أعلى مطارات العالم في حركة المسافرين في 2019، والذي شهد تراجعاً بنسبة 56.6%. وكان أدنى المطارات تراجعاً هو مطار «دالاس/ فورت وورث»، بنسبة تراجع 48.2%.

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