دبي أفضل مدن التسوّق إقليمياً والسادسة عالمياً

المصدر: دبي - وائل الخطيب

عززت دبي مكانتها وجهة عالمية مفضلة للتسوق وتصدرت الإمارة مدن الشرق الأوسط وأفريقيا ضمن قائمة أفضل مدن التسوق في العالم 2020، التي أصدرتها مؤخراً مجلة «فيفا جلام» واحتلت المرتبة السادسة عالمياً.

وتفوقت دبي على مدن ووجهات عالمية شهيرة في قائمة المجلة الأمريكية وضمنت 12 مدينة وتجاوزت لوس أنجلوس وباريس وروما ومدريد وهونغ كونغ وأوستن.

وقالت المجلة الأمريكية، إن دبي من أكثر المدن تقدماً وتطوراً، حيث تحتضن باقة من أبرز مراكز التسوق في المنطقة ومنها «دبي مول» أكبر مركز تسوّق في العالم، حيث يحتضن 1200 منفذ بيع بالتجزئة ومنتجعاً داخلياً للتزلج على الثلج، موضحةً أن الوقت قد حان للسفر إلى دبي ضمن رحلات السياح حول العالم.

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