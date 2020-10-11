دبي سادس وجهات التسوق عالمياً 2020

المصدر: دبي- وائل الخطيب

تصدّرت دبي مدن الشرق الأوسط وأفريقيا كافة في قائمة أفضل مدن التسوّق في العالم 2020، التي أصدرتها مؤخراً مجلة «فيفا جلام» منافسة أعرق المدن كونها وجهة تسوّق عالمية شهيرة، واحتلت المرتبة السادسة عالمياً في القائمة التي أصدرتها المجلة الأمريكية، والتي ضمنت 12 مدينة متفوقة على مدن مثل لوس أنجليس وباريس وروما ومدريد وهونغ كونغ وأوستن، فيما حلت في الصدارة كل من طوكيو ونيويورك وموسكو وميلانو ولندن.

وقالت المجلة الأمريكية: إذا تهيأت الفرصة للزائر برؤية صورة جوية لدبي، مدينة ناطحات السحاب، فإنه سيدرك ما نتحدث عنه، فدبي مدينة من أكثر المدن تقدماً وتطوراً، حيث تحتضن «دبي مول» أكبر مركز تسوّق في العالم يضم أكثر من 1200 منفذ بيع بالتجزئة، ناهيك عن وجود منتجع داخلي للتزلج.

وكشفت المجلة التي تتخذ من لوس أنجليس مقراً لها عن قائمة أفضل مدن التسوّق في العالم 2020، قائلة: إن الوقت قد حان للسفر حول العالم، وإن هناك الكثير من وجهات التسوّق الرائعة يمكن الاستمتاع بها في مختلف البلدان في أنحاء العالم.

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