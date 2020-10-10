«غرفة الشارقة» تطوّر مهارات موظفيها

المصدر: الشارقة - البيان

نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة ممثلة بمركز الشارقة للتدريب والتطوير، عدداً من البرامج التدريبية عن بُعد، استهدفت تطوير مهارات موظفيها والمؤسسات التابعة لها، وذلك ضمن استراتيجيتها الهادفة إلى إعداد نخبة من القيادات والكفاءات الوظيفية القادرة على تعزيز مسيرة التنمية المستدامة في إمارة الشارقة من خلال الارتقاء بالخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال في الإمارة.

واستهدف البرنامج التدريبي الأول الذي أقيم بالتعاون مع أمانة جائزة الشارقة للتميز تحت عنوان «برنامج المدير التنفيذي المحترف»، موظفي الصف الثاني من مديري الإدارات والمكاتب التابعة للغرفة، وقدمه الدكتور عمر مراد، حيث تعرّف المشاركون على مواصفات المدير التنفيذي المحترف والمهارات والمواصفات التي يجب أن يتحلى بها، إلى جانب التعريف بأنواع القادة حسب نظرية الفعالية والكفاءة.

وتضمن البرنامج التدريبي الثاني الذي قدمه المدرب مهند درويش على مدار ثلاثة أيام وحمل عنوان «برنامج تطوير الكفاءات السلوكية والقيادية» تدريب المشاركين على الطرق الصحيحة لاتخاذ القرارات والمهارات القيادية والتخطيط الاستراتيجي، فضلاً عن التواصل والتحفيز الذاتي والإبداع والابتكار في أداء المهام الوظيفية.

وأكد محمد أحمد أمين العوضي مدير عام الغرفة أن هذه البرامج التدريبية تأتي ضمن سلسلة من البرامج التي تستهدف أعضاء وموظفي الغرفة، وذلك في إطار الالتزام بخلق بيئة محفّزة للإبداع، وتعزيز قدرة الموظفين على التميز والتفوق في خدمة مجتمع الأعمال، فضلاً عن زيادة وعي الموظفين بكل برامج الأداء المؤسسي المتميز، بما يصب في زيادة رضا المتعاملين وجودة الخدمات المقدمة، عبر إيجاد فريق عمل يمتلك الروح الابتكارية وله تأثير وفاعلية مباشرة على البيئة الداخلية للغرفة، داعياً جميع الموظفين إلى استثمار أفكارهم وخبراتهم، وتبني أفضل الممارسات المؤسسية وابتكار كل ما هو مميز ويخدم الأهداف الاستراتيجية لإمارة الشارقة.

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