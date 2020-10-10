التسجيل العقاري بالشارقة تحصل على «آيزو» الجودة الشاملة

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت دائرة التسجيل العقاري في الشارقة عن اجتيازها التدقيق الخارجي الخاص بنظام إدارة الجودة الشاملة الآيزو 9001:2015 بعد نجاحها في تطبيق هذا النظام العالمي في جميع قطاعاتها وإداراتها، واجتيازها مرحلة التدقيق والتأكد من استيفائها لكل معايير الاعتماد، لتحقق بذلك إنجازاً جديداً يضاف إلى سجل إنجازاتها.

وتم خلال التدقيق الخارجي الذي أجراه المعهد البريطاني للمعايير (BSI)، التدقيق على جميع أفرع الدائرة، وتوسيع نطاق النظام ليشمل الفرع الجديد لدائرة التسجيل العقاري في مدينة دبا الحصن.

وقال عبد العزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري: «الحصول على شهادة الآيزو 9001:2015 على مستوى الدائرة بأكملها بجميع إداراتها وأفرعها يترجم على أرض الواقع السياسة الاستراتيجية التي وضعتها الإدارة العليا للدائرة، والتي يقع على رأس أولوياتها إسعاد المتعاملين، والارتقاء بالعمل في القطاع العقاري، وتطبيق أعلى معايير الجودة في تقديم الخدمات، وتطبيق النظم الإدارية والعلمية الحديثة، مشيراً إلى أن تحقيق هذا الإنجاز يشكل خطوة مهمة في إطار عملية نشر ثقافة الجودة والتميز المؤسسي التي تتبناها الدائرة».

وتوجه الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس مكتب التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي في دائرة التسجيل العقاري بالشكر الجزيل لكل الموظفين والعاملين بالدائرة، مؤكداً أن هذا الإنجاز الجديد تحقق بجهود وإبداعات موظفي الدائرة المتميزين، وسعيهم بشكل متواصل ومستمر إلى تطوير الخدمات التي تقدم للمتعاملين، وتحديث الأنظمة حتى تواكب الدائرة أحدث الأنظمة والتقنيات لخدمة قطاع الأعمال في الإمارة وفق أعلى المعايير والمواصفات الدولية.

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