«العربية للماركات» تستحوذ على حصص في مشاريع إماراتية ناشئة

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت المجموعة العربية للماركات الفاخرة «TALG» عن الاستحواذ على حصص استراتيجية في عدد من الشركات الإماراتية الناشئة، وذلك لدعمها ومساعدتها على النمو والتوسع، وفتح المجال أمامها لتسويق منتجاتها وسلعها إقليمياً وعالمياً.

ورحب مروان بن يوسف السركال المؤسس والرئيس التنفيذي للمجموعة بانضمام أول دفعة من أصحاب المواهب والمبتكرين من القائمين على هذه المشاريع الناشئة، حيث سيشكلون نواة أعمال المجموعة في مجالات الأزياء والأكسسوارات والعطور والأغذية، حيث ستوفر المجموعة لهم الدعم والرعاية المادية والمعنوية، والاستعانة بأفضل طرق التسويق والترويج للتعريف بالماركات والعلامات التجارية الإماراتية في الأسواق الإقليمية والعالمية، وأول هذه الأسواق ستكون الأسواق الخليجية.

وذكر السركال أن المجموعة بصدد ضم المزيد من الماركات الإماراتية والعربية الفاخرة تحت مظلتها، موضحاً أن المجموعة تسعى إلى تبني واستحواذ مشاريع في مجالات الأزياء والمجوهرات ومواد التجميل والأكسسوارات والعطور والأحذية وغيرها من السلع الفاخرة، التي يصنعها ويبدع في تصميمها أبناء الإمارات ودول الخليج والدول العربية، حيث سيجري إطلاق واحتضان هذه المشاريع ودفعها للتوسع والنمو والانتشار الإقليمي والعالمي.

وقال: «وجود منتجاتنا وسلعنا الإماراتية في المحال ومراكز التسوق الأجنبية سيشعرنا بالفخر من نجاحنا في دخول هذه الأسواق، وإثبات قدرتنا الإماراتية والخليجية والعربية على المنافسة والابتكار، وأننا قادرون على تصنيع وتصدير منتجات تتمتع بمواصفات عالية من حيث الجودة، النوعية، التصميم، التنسيق وطرق التسويق».

وقالت ميثاء بنت سليمان الشريك المؤسس لشركة «تو إكس ديزاين» المتخصصة بالملابس الفاخرة: «انضممت إلى مظلة المجموعة لتوفير الدعم والتشجيع لها، والمساعدة في النمو والتوسع، بما تتمتع به المجموعة من خبرة، موضحة اهتمامها بعرض الأزياء، التي تصنعها الشركة في المعارض والمحال التجارية حيث تتمتع بالجودة العالية وتنال إعجاب الفتيات والسيدات».

وقالت ميثاء بنت أحمد صاحبة علامة «نيفلين» للأزياء النسائية: «يسعدني الانضمام إلى المجموعة، وإبرام اتفاقية شراكة معها لتمكيني من النمو في أعمالي والترويج للأزياء النسائية، التي أنتجها وأصممها، ما يجعل العلامة التجارية تحقق الرواج المطلوب محلياً وإقليمياً وعالمياً».

وقالت آمنة بنت إبراهيم، التي أسست علامة «فيذر» للمشروبات: «كان لديّ طموح لإطلاق مشروع خاص بي، واتجهت لمجال المشروبات عبر ابتكار 6 مشروبات باردة «موهيتو» ومشروع الكراميل المملح، الذي أقوم بإنتاجه شخصياً بشكل حصري، وبدأت العمل والتسويق عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث حزت على إعجاب العملاء ممن يتواصلون».

وقالت مريم بنت مصبح مديرة شركة «الخمرة» للعبايات والأكسسوارات المنزلية: «إنني أعتبر انضمامي إلى المجموعة بداية للتوسع والانطلاق، خصوصاً أنني أسست الشركة قبل 10 أعوام، وأقوم بتصميم السجادات وملابس الصلاة للسيدات والأكسسوارات المنزلية وصناديق الهدايا وبيعها، عبر وسائل التواصل الاجتماعي».

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