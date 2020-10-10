دبي تضيف أعجوبة جديدة إلى قائمة إنجازاتها للأرقام القياسية

المصدر: دبي - البيان

تضم قائمة دبي الطويلة لموسوعة غينيس للأرقام القياسية بالفعل أكثر من 130 إنجازاً مثيراً للإعجاب بما في ذلك 3 في حديقة دبي المعجزة و11 لبرج خليفة وفي وقت لاحق من هذا الشهر تأمل الإمارة في إضافة واحدة أخرى إلى قائمتها الرائعة للأرقام القياسية العالمية حيث يستعد «ذا بوينت» في نخلة جميرا لإطلاق «نافورة النخلة» وفق تقرير نشرته أخيراً مجلة «كوندي ناست ترافيلر».

وقالت المجلة الأمريكية إن نافورة النخلة تمتد على 14000 قدم مربع، وتأمل أن تصبح أكبر نافورة في العالم عندما تظهر لأول مرة 22 من الشهر الجاري، إذ يصل ارتفاع المياه إلى 105 أمتار رمزاً لطموح دبي في معانقة عنان السماء. وبخلاف نافورة دبي الحالية في وسط المدينة، ستكون نافورة النخلة في «ذا بوينت» هي النافورة الوحيدة متعددة الألوان في دبي، حيث ينبض كل عرض من العروض العشرين المصممة خصيصاً بأكثر من 3000 مصباح «ليد». وستنطلق عروض النافورة كل نصف ساعة من غروب الشمس (7 مساءً) حتى منتصف الليل، مع 5 عروض مختلفة تعمل كل يوم.

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