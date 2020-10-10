تثبيت تصنيف «الإمارات دبي الوطني» مع نظرة مستقرة

المصدر: دبي - سيد صالح

ثبتت مؤسسة «كابيتال انتليجنس» العالمية للتصنيف الائتماني تصنيفها للعملات الأجنبية على المدى الطويل لدى «بنك الإمارات دبي الوطني» عند «+A» كما ثبتت تصنيفها للعملات الأجنبية على المدى القصير لدى البنك عند «1A» وكلا التصنيفين من الدرجة المتوسطة العليا، وذلك وفقاً لتقرير أصدرته المؤسسة حديثاً وأفادت «كابيتال انتليجنس» بأنها منحت البنك نظرة مستقبلية مستقرة. كما صنفت المؤسسة القدرة المالية الذاتية لدى البنك عند «bbb»، وصنفت قوته المالية الجوهرية عند «a-».

وأخيراً صنفت «كابيتال انتليجنس» مستوى الدعم غير التقليدي الذي يحظى به البنك عند درجة شديدة الارتفاع.

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