«تريب أدفايزر»: دبي لا ترضى عن الصدارة بديلاً

المصدر: دبي - وائل الخطيب

حلّت دبي في المركز الأول إقليمياً و12 عالمياً ضمن أكثر المدن شعبية في العالم، في قائمة وضعتها أخيراً «تريب أدفايزر» أكبر منصة للسفر في العالم وضمت 25 مدينة عالمية.

وتفوّقت دبي في القائمة على عدد من الأماكن العريقة من ضمنها جمهورية الدومنيكان وبانكوك وهانوي وبراغ ورودس وكوبا ومراكش ولشبونة وطوكيو.

وقالت «تريب أدفايزر» شركة السفر الأمريكية عبر الإنترنت، إن دبي لا ترضى عن المركز الأول بديلاً من الأكبر والأطول والأعظم وصولاً إلى الكمال في كل شيء مبرزةً التصميم فائق الحداثة الذي يميز المدينة التي تزخر بناطحات السحاب الشاهقة والجزر على شكل نخيل والشواطئ الذهبية والحياة الليلية النابضة بالحياة والتسوّق الفاخر.

وأضافت إن دبي وجهة تمزج بين الثقافة الحديثة والتاريخ والمغامرة والتسوق والترفيه على مستوى عالمي وعرجت إلى ما تعج به من وسائل الترفيه قائلة إنه يمكن الاستمتاع بمشاهدة عروض الأوبرا ومشاهدة وسط المدينة من أعلى برج خليفة وقضاء فترة ما بعد الظهيرة على خور دبي لاستكشاف أسواق الذهب والمنسوجات والتوابل.

أما الباحثون عن الإثارة فيمكنهم الطواف فوق الكثبان الصحراوية في منطاد الهواء الساخن أو الاستمتاع بالعروض الترفيهيّة الحية على المسرح والجولات الشيقة في «آي إم جي عالم من المغامرات» أوالقفز بالمظلات فوق نخلة جميرا.

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