«فيراري أبوظبي» ترسي معايير جديدة للترفيه عالمياً

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

قالت بيانكا ساموت، المدير العام لعالم فيراري أبوظبي، والمدير بالإنابة للمدن الترفيهية في جزيرة ياس، إن «فيراري أبوظبي» تستعد للاحتفال بعشر سنوات على افتتاحها في نوفمبر المقبل، بعدما نجحت في إرساء معايير جديدة لصناعة المدن الترفيهية، ورسخت مكانتها كونها أول مدينة ترفيهية في جزيرة ياس، والأولى من نوعها على مستوى العالم منذ افتتاح أبوابها للمرة الأولى في 2010.

وأضافت بيانكا لـ«البيان الاقتصادي»، أن المدينة الترفيهية أضافت أكثر من 21 لعبة ومرفقاً ترفيهياً جديداً لضيوفها من مختلف الأعمار على مدار العقد الماضي، حيث تضم حالياً أكثر من 41 لعبة ومرفقاً ترفيهياً تلبي جميع الأذواق، ومنها «فورمولا روسّا» الأسرع في العالم، والتي استقطبت منذ انطلاقها وحتى العام الماضي أكثر من 5 ملايين ضيف، و«طيران الأبطال»، التي سجلت ثلاثة أرقام قياسية في موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية باعتبارها أكثر منحنيات الانطلاق انحداراً في العالم، وأسرع منحنى انطلاق بسرعة تصل إلى 30 كيلو متراً في الساعة، وبزاوية انحدار 51 درجة، وأطول حلقة مقلوبة يصل طولها إلى 52 متراً.

ألعاب جديدة

وأكدت أن المدينة الترفيهية تستعد لإطلاق ألعاب جديدة ومنها تجربة «جولة قمة عالم فيراري أبوظبي»، والتي ستتيح للضيوف فرصة التجول على السطح الأيقوني الأحمر للمدينة مع الاستمتاع بالمشاهد الخلابة لجزيرة ياس، كما تقدم المدينة تجربة «مسار تحليق عالم فيراري أبوظبي»، الذي سيتيح للباحثين عن المغامرات الخارجية الانزلاق على مسار التحليق، واختراق الحلقات الشاهقة لأفعوانية طيران الأبطال.

ونوهت بأن المدينة أطلقت «منطقة العائلات» في وقت سابق من العام الحالي، والتي تضم أربع تجارب ترفيهية جديدة كلياً، تمثل نسخاً مصغرة من التجارب الأيقونية في المدينة الترفيهية، مشيرة إلى أنه في ضوء الاحتفالات بالذكري السنوية العاشرة ستطلق المدينة مجموعة واسعة من الفعاليات والأنشطة والتجارب الترفيهية، والمغامرات الشائقة للضيوف من جميع الأعمار.

فعاليات مجتمعية

وذكرت أن المدينة استضافت على مدار السنوات العشر الماضية أكثر من 4,000 فعالية مجتمعية، بما في ذلك «مهرجان الشتاء»، و«رأس السنة الصينية» و«رالي الأفعوانيات»، و«مهرجان الأضواء» واحتفالات عيد الأضحى، كما قدم مطعم «ماما روسيلا» أكثر من 935 ألف طبق بيتزا لضيوف المدينة الترفيهية خلال العقد الماضي. وأوضحت أن عالم فيراري أبوظبي باتت الوجهة الترفيهية المفضلة للنجوم والمشاهير حول العالم، حيث استضافت أكثر من 135 نجماً عالمياً من بينهم تشارلز لوكليرك، سائق سباقات الفورمولا 1 مع سكوديريا فيراري، وفرقة الروك الأمريكية «ذا كيلرز»، ولاعب فريق مانشستر سيتي، دافيد سيلفا.

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