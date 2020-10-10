«ميك ماي تريب» تطلق منصة سفر في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أعلن راجيش ماجو، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمجموعة ميك ماي تريب MakeMyTrip إطلاق المنصة في الإمارات. وقال: مضى 20 عاماً على إطلاق منصتنا في الهند، واستطعنا خلالها أن نصبح إحدى منصات السفر البارزة عبر الإنترنت على مستوى المنطقة، وتلبية احتياجات المسافرين في الهند والمناطق المجاورة لفترة طويلة.

ونظراً لما تشكله الإمارات كنقطة انطلاق عالمية للسفر، وفي ظل التأثيرات السلبية لجائحة «كوفيد 19» على قطاع السفر، فإننا نؤمن بأن هناك فرص نمو طويلة المدى لقطاع السفر. ومع فتح المجال الجوي والحدود، فإننا على ثقة بأن الإمارات ستساعد على تعافي القطاع العالمي للسفر.

وأكد أن إطلاق المنصة في الإمارات من شأنه أن يعزز حضورنا في المنطقة ويوفر مزايا المنصة الشاملة للسفر لتمكين المسافرين من حجز رحلاتهم الجوية والإقامة في الفنادق؛ عبر تطبيق واحد. وقال: إن الإمارات تعد إحدى أسرع الوجهات السياحية نمواً على مستوى العالم، وهي موطن العديد من المسافرين المميزين الذين يتطلعون للحصول على تجارب سفر مميزة في كل مرحلة من رحلتهم. وأضاف: نحن على ثقة أن تركيزنا على تلبية احتياجات السفر للعملاء في الإمارات سيميزنا عن الآخرين.

وخير مثال على ذلك، هو حرصنا على تطوير منصة باللغة العربية، والتي ستكون متاحة قريباً في السوق المحلية، بعد أن أطلقنا منصتنا في الإمارات باللغة الإنجليزية. ومع توفر اللقاح وانحسار شدة فيروس «كوفيد 19»، فإننا على يقين بأن الإمارات ستكون من أوائل الدول التي ستشهد نمواً تصاعدياً في قطاع السفر والضيافة. ومع تخفيف دولة الإمارات للقيود المفروضة على السفر في المنطقة - قبل العديد من البلدان الأخرى - قد لا يخفي على أحد مدى استعداد سلسلة السفر بأكملها للترحيب بخدمة المسافرين المغادرين والقادمين في المستقبل.

وأكد راجيش أن الإمارات تحظى بمقومات وفرص فريدة لاستقطاب السياح من كل مكان. وقد عملنا عن كثب مع السلطات المحلية للترويج للسياحة الإماراتية بالهند. كما عملنا أيضاً على تعزيز مناطق الجذب المحلية في الإمارات ويمكن لعشاق السفر حجزها عبر منتج الأنشطة الخاص بنا. وعقدنا شراكة مع Hotels & Airlines لتصميم باقات جذابة توفر مجموعة واسعة من خيارات السفر. ومع تواجدنا في الإمارات، فإننا سنعزز علاقاتنا وسنسهم في تعزيز السياحة داخل المنطقة ومن خارجها. واختتم قائلاً: تضاعف تنزيل تطبيقنا.

أما منتج Out Staycation فهو يلقى ترحيباً واسعاً في الإمارات. وقفزت الحجوزات عبر Staycation إلى ثلاثة أضعاف مع فتح الأسواق. وقد شهدنا ارتفاعاً ملحوظاً في حجوزات الطيران إلى الوجهات العالمية المتاحة.

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