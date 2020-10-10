«فان كليف أند آربلز» تتعاون مع «مستكشف الأزهار»

المصدر: دبي - البيان

تتعاون دار فان كليف أند آربلز مع ألكسندر بنجامين نافيت، الفنان الفرنسي، إذ يستكشف نافيت عالم الأزهار للمرة الأولى ويقدّم أشكال نباتات وألوان خلّابة في نوافذ عرض بوتيك فان كليف أند آربلز. ومن خلال تقديم طابع دفتر الرسم، تستمر هذه الشراكة طوال العام مع مفهوم كبير النسق للتصميم الداخلي يضم مزيجاً ممتعاً من رسم الباستيل والهندسة المعمارية.

وابتداءً من نوفمبر، تتزين نوافذ بوتيك فان كليف أند آربلز بعرض أزهار غامر حصري للفنان الذي يعيد ترجمة موضوع الأزهار مع المزهريات التي تعد من التصاميم المتكررة في أعماله. أغصان وبتلات يتم قطعها وتجميعها في تشكيلات ملوّنة لتبدو وكأنها تنطلق من المنحوتات الدائرية التي تحمل إبداعات المجوهرات، ويعكس التصميم الذي أبدعه نافيت ارتباطه بالخطوط العفوية والألوان الحيوية الزاهية. ويغمر عرض الأزهار عدداً من بوتيكات الدار في بوتيك دبي مول – فاشن آفنيو، و – غراند أتريوم، وبوتيك مول الإمارات، وبوتيك غاليريا أبوظبي، وبوتيك الخياط بجدّة، وبوتيك مول سنتريا بالرياض، وبوتيك مجمع الأفنيوز بالكويت.

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