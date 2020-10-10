الأسواق تترقب ماراثون النتائج لاستعادة الزخم

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

تباينت إغلاقات أسواق الأسهم في ختام تداولات الأسبوع الماضي وسط حالة من الترقب لانطلاق ماراثون النتائج الربعية للشركات المدرجة، فيما شهدت بعض الأسهم القيادية عمليات شراء انتقائية مدفوعة بإعلان شركاتها عن محفزات إيجابية في مقدمتها «أغذية».وارتفع سوق أبوظبي 0.46% إلى 4512.5 نقطة مع صعود أسهم الاستثمار والعقار والاتصالات والسلع، فيما انخفض سوق دبي 2.3% عند 2214.32 نقطة بضغط هبوط أسهم البنوك والعقار والاستثمار والتأمين والنقل والسلع والخدمات.واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 2.2 مليار درهم، منها 1.48 مليار في أبوظبي، و732.25 مليون في دبي، وجرى تداول 1.5 مليار سهم، موزعة بواقع 1.093 مليار في دبي و449.89 مليوناً في أبوظبي، من خلال 23.15 ألف صفقة.

وقال رائد دياب، نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في «كامكو إنفست» لـ«البيان الاقتصادي»، إن الأسواق شهدت تبايناً في أدائها في ظل غياب عوامل جديدة محفزة مع سيطرة الترقب على المعنويات انتظاراً لانطلاق ماراثون النتائج الفصلية، مشيراً إلى أن الأسابيع القليلة الماضية ستشهد ظهور النتائج المالية للشركات والبنوك عن الربع الثالث والتي من المرجح أن تكون أفضل من الربع الثاني.

وأكد أن الجهود الحكومية المتواصلة لتسريع عجلة النمو والعودة التدريجية إلى ما قبل انتشار الفيروس مع الحزم التحفيزية التي قدمتها ومعاودة فتح الأنشطة الاقتصادية جميعها من المتوقع أن توتي بثمارها على نمو الاقتصاد كما ستكون عاملاً محفزاً لمعنويات المستثمرين.

سوق دبي

ضغط على سوق دبي انخفاض قطاع البنوك 0.95% بعد تراجع «دبي الإسلامي» 2.08% فيما استقر «الإمارات دبي الوطني»، وهبط قطاع العقار 5% على أثر تراجع «إعمار العقارية» 6.03% و«الاتحاد العقارية» 10.96% و«إعمار مولز» 2.7%، و«داماك» 3.18% و«إعمار للتطوير» 4.18% و«ديار» 2.81%.

وهبط قطاع الاستثمار 3.19% مع نزول «دبي للاستثمار» 2.61% و«سوق دبي المالي» 4.03% و«شعاع كابيتال» 7.79%، وانخفض قطاع النقل 2.02% مضغوطاً بهبوط «العربية للطيران» 3.54% و«أرامكس» 0.71% و«الخليج للملاحة» 8.86%.

هيمن «إعمار العقارية» على النشاط مستقطباً 144.5 مليون درهم، تلاه «الاتحاد العقارية» 80.47 مليون درهم، يليه «أرامكس» 56 مليون درهم، وحقق «دبي للمرطبات» أكبر ارتفاع 1.67%، فيما كان «الاتحاد العقارية» الأكثر انخفاضاً 10.96%.

ومال المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون، بصافي استثمار 99.34 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار 99.34 مليون درهم.

سوق أبوظبي

عزز صعود سوق العاصمة نمو قطاع العقار 0.55% مدفوعاً بمكاسب «الدار» 0.5% و«رأس الخيمة العقارية» 1.31%، ونما قطاع الاستثمار 1.31% مع ارتفاع «العالمية القابضة» 1.04% و«الواحة كابيتال» 4.62%، فيما انخفض «إشراق» 1.33%، وارتفاع قطاع الاتصالات 1.68% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بذات النسبة.وانخفض قطاع البنوك هامشياً 0.06% مع انخفاض «أبوظبي الجاري» 0.53% و«أبوظبي الإسلامي» 1.42%، فيما زاد «أبوظبي الأول» 0.18%، ونزل قطاع الطاقة 1.08% مع هبوط «دانة غاز» 0.7% و«أدنوك للتوزيع» 3.69%، فيما ارتفع «طاقة» 2.9%.

تصدر «أبوظبي الأول» النشاط مستقطباً 345 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» 295.84 مليون درهم، وحقق «أغذية» أكبر ارتفاع بنسبة 21.85% بعد إعلان المجموعة تلقيها عرضاً من «صناعات» لتوحيد أعمالها مع شركة «الفوعة»، فيما كان «ميثاق للتأمين التكافلي» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.15% تلاه «منازل» 8.76%، ثم «سوداتيل» 6.7%.

وعمد المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار 61.87 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار 61.87 مليون درهم.

المؤسسات

تباين أداء المؤسسات حيث اتجهت نحو الشراء بسوق أبوظبي، بصافي استثمار 10.4 ملايين درهم، فيما اتجهت نحو التسييل بسوق دبي بصافي 82.4 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بسوق دبي بصافي 82.4 مليون درهم، ونحو التسييل بأبوظبي بصافي 10.4 ملايين درهم.

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