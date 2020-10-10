«لوتاه» تكشف عن مجموعة «فيلفيت» للهدايا

المصدر: دبي - البيان

كشفت لوتاه، علامة العطور العصرية في الإمارات، عن مجموعة الهدايا طقم فيلفيت التي يمكن تخصيصها لتناسب أذواق الأصدقاء وأفراد العائلة، حيث تقدّم المجموعة لعشاق العطور باقة واسعة ومتنوعة من أرقى التوليفات العطرية ومنتجات البخور والعود والزيوت الفاخرة. وتُعّد المجموعة من الهدايا المميزة، إذ تتيح إمكانية تصميم الطقم واختيار عطر بخور وعود معطّر وزيت عطري مع مبخرة بيضاء اللون، وتم تنسيق القطع بعناية فائقة داخل صندوق بلون رمادي فاتح مصنوع من مخمل فاخر، تزيّنه تفاصيل ذهبية محفورة بنقوش لوتاه.

يمكن إضافة العناصر إلى مجموعة هدايا طقم فيلفيت عبر الموقع الإلكتروني بكل سهولة. والمجموعة متوافرة لدى المتاجر وعبر الموقع الإلكتروني مع توافر خدمة الشحن حالياً إلى سلطنة عُمان والبحرين. كما يمكن للعملاء زيارة أقرب متجر وذلك في دبي: البرشاء مول، دبي فستيفال سيتي مول، دبي مول، اتحاد مول، مردف سيتي سنتر، ميركاتو مول. وفي أبوظبي: أبوظبي مول، مارينا مول أبوظبي، بوابة الشرق مول، ديرفيلدز مول، وفي عجمان: سيتي سنتر عجمان، وفي العين: العين مول، الجيمي مول والفجيرة بسيتي سنتر الفجيرة ورأس الخيمة في منار مول.

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