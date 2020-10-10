«إيرباص» تُسلم طائرة «A320» إلى طيران الشرق الأوسط

المصدر: تولوز - البيان

تسلّمت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية «MEA»، طائرة إيرباص من عائلة A320، والتي تحمل الرقم التسلسلي 10,000. وتعد هذه ثالث طائرة من طراز A321neo التي تنضم إلى طيران الشرق الأوسط، الذي يشغل أسطولاً كاملاً من طائرات إيرباص مكون من 18 طائرة، حيث جرى تسلم أول طائرة في هذا العام وسيتم تسليم 6 طائرات A321neo أخرى خلال الأشهر القليلة المقبلة وجرت مراسم تسليم الطائرة بحضور محمد الحوت رئيس مجلس إدارة الشركة .

وقال محمد الحوت: «نفخر بتسلمنا الطائرة بالتزامن مع احتفال الشركة بالذكرى السنوية 75 على تأسيسها، وفي أعقاب تسلمنا طائرة من نفس الطراز والتي تحمل الرقم التسلسلي 5,000 في عام 2012».

وأضاف: «منذ تسلمنا أول طائرة من عائلة A320 في عام 2003، استفدنا من الطائرة على صعيد الكفاءة التشغيلية. وكنا أول شركة طيران توفر خدمات وتجربة مقصورة الطائرة ذات الهيكل العريض ضمن الطائرات ذات الممر الواحد، وهو ما أصبح الخيار المفضل لمعظم شركات الطيران حول العالم».

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