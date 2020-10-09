​اقتصادية دبي تغلق مركز خدمات في الطوار بعد تنظيمه مراسم افتتاح

المصدر: البيان الإلكتروني

قام قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي بمخالفة وإغلاق مركز خدمات متابعة معاملات في منطقة الطوار وذلك بعد تنظيمه مراسم افتتاح، سببت اكتظاظ وتجمهر وعدم مراعاة للإجراءات اللازمة لمسافة التباعد الجسدي، مما يعد مخالفة صريحة للتدابير الاحترازية، وعليه تهيب اقتصادية دبي جميع المنشآت التجارية بعدم تنفيذ أي فعاليات قد تسبب اكتظاظ وتجمهر، إذ أنها لن تتردد بمخالفة وإغلاق هذه المنشآت حفاظا على سلامة المجتمع من انتشار فيروس كورونا.

وأشارت اقتصادية دبي إلى أنه تم خلال الزيارات التنبيه على 10 منشآت تجارية في المراكز التجارية وذلك لعدم وضع ملصقات التباعد الجسدي. في حين بلغ عدد المنشآت المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية 581 منشأة.

وشددت اقتصادية دبي على أن الجهات المختصة في الدائرة، ستواصل جهودها المكثفة في مختلف أنحاء الإمارة، ولن تتهاون مع المخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها أو الإبلاغ عنها من قبل جمهور المستهلكين والمتعاملين، من منطلق أن الحفاظ على صحة المجتمع أولوية لا يمكن التفريط بها.

وأهابت اقتصادية دبي بمختلف فئات المجتمع، ضرورة التعاون والمساهمة في استمرارية دوران عجلة الاقتصاد في الإمارة بشكل آمن وطبيعي، مشيرة إلى أنها على تواصل دائم ومستمر مع مختلف الشركاء في القطاعين العام والخاص، للوقوف على أبرز المستجدات، إلى جانب تعزيز الوعي بالإرشادات والبروتوكولات المعمول بها في الفترة الراهنة، بما يضمن التزام الجميع بها، وعدم التهاون أو ارتكاب أي ممارسات سلبية من شأنها أن تعرض المجتمع للخطر بأي شكل من الأشكال.

وتدعو اقتصادية دبي مختلف فئات الجمهور، إلى ضرورة الإبلاغ عن أي حالات أو ظواهر سلبية مخالفة للتدابير والإجراءات الاحترازية، عبر تطبيق مستهلك دبي المتوفر على متاجر آبل وغوغل وهواوي أو بالاتصال على 600545555 أو عبر الموقع الإلكتروني consumerrights.ae.

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