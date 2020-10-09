البنك الدولي: معدل الفقر في الإمارات صفر

المصدر: (دبي ـ سيد صالح)

أكد البنك الدولي أن معدل الفقر بين مواطني الإمارات يبلغ صفراً، كما أن نسبة «فجوة الفقر» بين مواطني الدولة تبلغ صفراً أيضاً.

وأوضح في أحدث تقرير عن مستويات، ونسب الفقر في دول العالم بعنوان «الفقر والرخاء المشترك 2020: انتكاسات الثروة» تفوّق الإمارات على كندا، التي بلغ عدد المواطنين الفقراء بها 0.1 مليون نسمة، وبلغ معدل الفقر بها 0.2%، فيما بلغت فجوة الفقر 0.1%.

وبلغ عدد المواطنين الفقراء في الولايات المتحدة 3.2 ملايين نسمة، فيما بلغ معدل الفقر 0.1 %، وبلغت فجوة الفقر 0.9%. وكانت سويسرا، فنلندا، السويد، النرويج، وماليزيا من أبرز الدول، التي تساوت مع الإمارات في عدم وجود فقراء بين مواطني الدولة، وأيضاً في انخفاض معدلات الفقر إلى صفر.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز