برانش الجمعة يعود بإجراءات احترازية

المصدر: دبي- البيان

يبحث سكان دبي دوماً عن أفضل برانش لقضاء يوم جمعة مليء بالمرح. وعادت بالفعل العروض القوية مع ضمان الالتزام بإجراءات التباعد لمواجهة فيروس «كورونا».

ويقدم مطعم الفرسان في منتجع باب الشمس ساحة خضراء مناسبة تماماً للعب الأطفال وتسليتهم مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية من تباعد وتعقيم، حيث تم تحضير منطقة لعب خاصة لهم، وركن لتلوين الوجه والتقاط الصور، مع وجود مهرج وألعابه البهلوانية.

كما يقدم فندق ميدان العائلي وجبة برانش ابتداءً من 16 أكتوبر الجاري في تجربة مميزة قرب مضمار الميدان مع بوفيه يقوم بتحضيره فريق عالمي من الطهاة المحترفين التابعين للفندق، مما يوفر لأفراد العائلة خيارات واسعة ترضي جميع الأذواق. وحرصت إدارة الفندق على توسعة الفندق لضمان التباعد الاجتماعي ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا».

ويقدم فندق رافلز دبي كل يوم جمعة تجربة برانش «سولو جوستو» الإيطالية العائلية من الساعة 1 إلى 4 مساءً، وفق الإجراءات الاحترازية مع الحجز المسبق، كما تفتح بركة السباحة في رافلز أبوابها من الساعة 8 صباحاً إلى 8 مساءً، وتقدم المشروبات المخفضة من الساعة 3 إلى 6 مساءً مع الاستجمام في المياه في بركة السباحة الخارجية.

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