«إنتركونتيننتال» ترحّب بأول «هوتيل إنديجو» في دبي

المصدر: دبي - البيان

ضمت مجموعة فنادق إنتركونتيننتال منطقة جديدة إلى محفظة علامتها المتخصصة بفنادق البوتيك العصرية «هوتيل إنديجو»، وهو أول فندق للعلامة في منطقة الهند، ودول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا.

ويستعد الفندق الرئيسي للعلامة في المنطقة لفتح أبوابه على ضفاف خور دبي. وقالت لورا إغليتون، المديرة العامة لفندق هوتيل إنديجو دبي داون تاون: يجمع الفندق، ما بين تراث المدينة وبيئتها العصرية التي لا تنفك تتطور، من خلال شراكات مع مؤسسات محلية. وتستمد كل غرفة من الغرف الـ 269 إلهامها من قصة خور دبي.

كما يرحب الفندق بالحيوانات الأليفة مع مزايا خاصة. وتتمتع فنادق إنتركونتيننتال بسمعة جيدة في الالتزام تجاه صحة الضيوف والموظفين وسلامتهم، والآن تركز أكثر من أي وقت مضى على هذين المفهومين.

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