«مايكروسوفت» تطرح حلولاً للتمكين الرقمي

المصدر: دبي - البيان

تستضيف مايكروسوفت قمة افتراضية بعنوان «التقدم معاً نحو إعادة ابتكار الغد»، تضم سلسلة متنوعة من الابتكارات والتقنيات الرائدة التي يمكنها تقديم الدعم في كافة المجالات وللمتخصصين عبر مختلف القطاعات في سبيل إعادة ابتكار أعمالهم.

ويتناول الحدث الرقمي الذي يستمر لمدة يومين بدءاً من 13 أكتوبر سلسلة من المسارات الحوارية للقادة من المستوى التنفيذي يتم فيها مناقشة قدرات التكنولوجيا وكيف يتسنى لها دعم الانتعاش الاقتصادي الشامل للحكومات والشركات وكذلك الشركات الصغيرة، مع العلم سيكون التسجيل للحدث متاحاً عبر الإنترنت. وسيركز اليوم الأول من الحدث الذي يقام بشكل افتراضي على المتخصصين في القطاع الرقمي ليتناول جميع الصناعات الأخرى، حيث سيتطرق إلى عدة مسارات تشمل بما في ذلك مديري ومسؤولي التسويق عبر تسليط الضوء على التسويق الحديث، ومسار آخر يستهدف مديري أمن المعلومات من خلال مناقشة الأمور المتعلقة بالأهمية المتنامية للمرونة التشغيلية في مجتمع مجال أمن المعلومات، بالإضافة إلى مسار المديرين الماليين المعني بتحديد إعادة ابتكار سير الأعمال في القطاع المالي. بينما سيستعرض اليوم الثاني كيفية اتباع الطرق الناجحة لإعادة ابتكار القطاعات، إلى جانب ذلك سيكون هناك مؤتمرات وأحداث ستعقد بشكل افتراضي لتغطي قطاعات مثل التجزئة والخدمات المالية والحكومية والإعلام إضافة إلى الترفيه.

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