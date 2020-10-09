«غرفة دبي» تنظم ندوة حول قيادة السيدات للتحول الرقمي في التجزئة

المصدر: دبي- البيان

نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي ممثلة بمكتبها التمثيلي في البرازيل مؤخراً ندوة إلكترونية حول دور المرأة في الإمارات والبرازيل في قيادة التحول الرقمي بقطاع التجزئة، حضرها أكثر من 178 مشاركاً من قادة ورواد الأعمال وصناع القرار في البلدين والأسواق الناشئة الأخرى. وهدفت الندوة التي أقيمت بدعم من مجلس سيدات أعمال دبي، ومجموعة سيدات البرازيل وغرفة التجارة الدولية- البرازيل ودائرة دعم المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر (سبراي) واتحاد الصناعات في ولاية ساو باولو البرازيلية، إلى تسليط الضوء على العديد من قصص النجاح للشركات المملوكة للنساء في دولة الإمارات والبرازيل، ومنها متجر «ماغازين لويزا»، ومنصة التجارة الإلكترونية «ممز ورلد»، وشركة الأزياء «شذى عيسى».

وسلطت الندوة الضوء على الدور المهم، الذي تلعبه رائدات الأعمال في إعادة تشكيل قطاع التجزئة في كلا البلدين، والاتجاهات الرئيسية في هذا القطاع، وأفضل الممارسات لتعزيز نمو التجارة الإلكترونية، والوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، والتعاون العابر للحدود بين البلدين، بالإضافة إلى أوجه التعاون بين الشركات الناشئة، وتجار التجزئة في الإمارات والبرازيل.

وشملت قائمة المشاركين في الندوة الافتراضية سيدة الأعمال البرازيلية لويزا تراجانو، وهي مليارديرة جنت ثروتها من تجارة التجزئة والرئيس التنفيذي لمتجر «ماغازين لويزا»، ومصممة الأزياء الإماراتية، شذى عيسى، ولينا خليل، الشريك المؤسس لمنصة التجارة الإلكترونية «ممز ورلد»، بالإضافة إلى عمر خان، مدير المكاتب الخارجية في غرفة دبي، وناتاليا سيشيفا، مديرة ريادة الأعمال في غرفة دبي.

وأشار عمر خان إلى أن الشركات التي تقودها النساء في الإمارات والبرازيل تلعب دوراً رئيسياً في أسواق التجارة الإلكترونية والتجزئة سريعة النمو، مشدداً على أهمية تسليط الضوء على قصص النجاح في هذه الأسواق، حيث يصبح بالإمكان الخروج برؤى ودروس قيمة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة.

وقدمت لويزا تراجانو لمحة عامة عن رحلتها الريادية في بناء «ماغازين لويزا» لتصبح واحدة من أكبر شركات البيع بالتجزئة في البرازيل. وركزت تراجانو خلال كلمتها على تجربتها والدروس المستفادة في ريادة الأعمال، مثل أهمية الابتكار في قيادة العمليات التجارية والحفاظ على الصلة بين المبيعات من دون الاتصال بالإنترنت وعبر الإنترنت.

وتحدثت لينا خليل عن اتجاهات المستهلكين المختلفة، التي تشكل مشهد البيع بالتجزئة في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، مثل الطلب المتزايد على المنتجات المصممة للعائلات.

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