تغطية تأمينية لمستودعي «أرامكس» بلبنان والمغرب

أكدت شركة «أرامكس» احتفاظها بوثائق تغطية تأمينية شاملة تغطي كلاً من الضرر الشامل الذي تعرضت له مستودعات الشركة في العاصمة اللبنانية بيروت نتيجة انفجار المرفأ وتضرر مخازن الشركة في منشأة المستودعات الخاصة بها في مدينة الدار البيضاء في المغرب نتيجة اندلاع حريق. وقالت الشركة إن فريق إدارتها قام بتعيين مقيم للخسائر لإدارة كلتا المطالبتين مع شركات التأمين المعنية، متوقعة أن تغطي وثائق التأمين الأضرار الناتجة، وعلى أن يتم الاتفاق على إجمالي التعويض النهائي بناء على التقارير النهائية.

وأضافت الشركة أنه تماشياً مع متطلبات المعايير الدولية لإدارة التقارير المالية، ستقوم شركة أرامكس باحتساب مخصصات غير مكررة بقيمة 15 مليون دولار، والتي ستظهر في البيانات المالية للشركة خلال الربع الثالث 2020، ( 2.7 مليون دولار لتغطية بيروت، و 12.3 مليون دولار لتغطية الدار البيضاء). (دبي - البيان)

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