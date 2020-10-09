«رايز» تطلق تطبيقاً للخدمات المصرفية

المصدر: دبي - البيان

كشفت رايز، منصة الخدمات المالية، عن إطلاق تطبيق Xare الجديد المُخصص للهواتف المحمولة، والذي يُمثل مُنتجاً نوعياً، سيّزوّد أكثر من مليار عاملٍ مُغترب حول العالم، بخدمات مالية ومصرفية متكاملة. ويسمح هذا التطبيق المجاني وسهل الاستخدام، للمُغتربين في أي مكان، بمُشاركة أرصدة حساباتهم المصرفية، وبطاقتهم المصرفية بصورة فورية، مع أفراد العائلة والأصدقاء، مع إمكانية التحكم الكامل بكيفية إنفاق هذه المبالغ، ودون الحاجة إلى مشاركة أي معلومات حساسة. وتُظهر الإحصاءات أن أكثر من مليار شخص، لا يملكون حسابات مصرفية، رغم وجود 35 ألف بنك تقريباً في مختلف أنحاء العالم. ويعكس إطلاق التطبيق التزام منصة رايز الراسخ.

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