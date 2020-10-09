إطلاق منصة لدعم المشاريع التجارية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة Wiz Holding المزود التكنولوجي لقطاع التجارة الإلكترونية عن استعدادها لإطلاق أول منصة شاملة من نوعها، لدعم المشاريع التجارية ومؤسسات تجارة التجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تعتمد وسائل التجارة التقليدية في عملياتها، وتقوم فكرة المنصة على نقل هذه المشاريع والمؤسسات إلى عالم التجارة الإلكترونية بشكل موسّع، وخصوصاً المشاريع والمنشآت التي لم يسبق لها استخدام أدوات التجارة الإلكترونية من قبل. يأتي ذلك تماشياً مع الإقبال المتزايد على منصات التجارة الإلكترونية نظراً لانتشار جائحة «كورونا» (كوفيد 19)، التي أدت إلى ارتفاع كبير في حجم التجارة الإلكترونية، كما ازداد عدد أصحاب المشاريع الراغبين في تعزيز إمكانات تجارتهم الإلكترونية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز