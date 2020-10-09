عمليات شراء انتقائية تمنح الأسهم 1.7 مليار درهم

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

أغلقت الأسهم في المربع الأخضر بختام جلسة أمس، وربح رأسمالها السوقي ما يربو على 1.7 مليار درهم، مدعومة بعمليات شراء انتقائية، استهدفت بعض الأسهم القيادية في قطاعات العقار والبنوك والاتصالات، قبل بداية ماراثون النتائج النصفية، فيما استمر الترقب في السيطرة على معنويات المستثمرين، انتظاراً لظهور محفزات جديدة.وزاد سوق دبي هامشياً بنحو 0.07 %، توازي 1.59 نقطة، ليصل إلى 2214.32 نقطة، مع نمو أسهم العقار والبنوك والاستثمار، فيما صعد سوق أبوظبي 0.4 %، أو ما يعادل 17.98 نقطة، ليغلق عند 4512.51 نقطة، مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والاتصالات والاستثمار.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 435.8 مليون درهم، موزعة بواقع 321.8 مليون درهم في أبوظبي، و114 مليون درهم في دبي، وجري التداول على 220.38 مليون سهم، منها 135.2 مليوناً في دبي، و85.12 مليوناً في أبوظبي، من خلال 4443 صفقة.

سوق دبي

دعم تماسك سوق دبي، صعود قطاع العقار 0.12 %، مع نمو «إعمار مولز» 2.13 %، فيما استقر «إعمار العقارية»، وانخفض «داماك» 0.34 %، و«الاتحاد العقارية» 1.52 %، و«إعمار للتطوير» 1.72 %، وصعد قطاع البنوك 0.28 %، مع ارتفاع «دبي الإسلامي» 1.2 %، فيما انخفض «الإمارات دبي الوطني» 0.47 %.

وارتفع قطاع الاستثمار 0.66 % مع نمو «دبي للاستثمار» 0.9 %، و«سوق دبي المالي» 0.25 %، وانخفض «شعاع» 0.68 %.وتراجع قطاع النقل 1.01 %، مع هبوط «أرامكس» 2.56 %، و«الخليج للملاحة» 4.07 %، فيما زاد «العربية للطيران» 1.87 %.

وهيمن «إعمار العقارية» على النشاط، مستقطباً 25.8 مليون درهم، يليه «الإمارات دبي الوطني»، جاذباً 14.7 مليون درهم، ثم «الإثمار القابضة» 14.2 مليون درهم. وحقق «السلام القابضة» أكبر ارتفاع بنسبة 2.67 %، فيما كان «الإثمار» الأكثر انخفاضاً، بنسبة 4.98 %. ومال المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 14.81 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل.

سوق أبوظبي

دعم ارتفاع سوق أبوظبي، نمو قطاع البنوك بنسبة 0.47 %، مع صعود «أبوظبي الأول» 0.54 %، و«أبوظبي التجاري» 0.72 %، و«أبوظبي الإسلامي» 0.24 %، ونما قطاع الاتصالات بنسبة 0.24 %، مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وزاد قطاع العقار 1.04 %، مع ارتفاع «الدار» 1 %، و«رأس الخيمة العقارية» 1.58 %، ونما قطاع الاستثمار 0.43 %، مع ارتفاع «الواحة كابيتال» 2 %، و«إشراق» 1.02 %، و«العالمية القابضة» 0.21 %، بينما انخفض قطاع الطاقة 0.5 %، مع هبوط «أدنوك للتوزيع» 2.87 %، فيما ارتفع «طاقة» 0.71 %، و«دانة غاز» 1.14 %.

تزعم «أبوظبي الأول» النشاط، مستقطباً 81.6 مليون درهم، يليه «الدار» بنحو 61.1 مليون درهم، ثم «العالمية القابضة» 57.4 مليون درهم. وحقق «أغذية» أكبر ارتفاع بنسبة 8.48 %، فيما كان «الإمارات لتعليم قيادة السيارات»، الأكثر انخفاضاً، بـ 4.95 %. وعمد المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 63.91 مليون درهم، بينما اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل.

وتباين أداء المؤسسات، حيث اتجهت نحو الشراء بسوق أبوظبي، بصافٍ 23.5 مليون درهم، نحو التسييل بدبي، بصافٍ 15.5 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بسوق دبي بصافٍ 15.5 مليون درهم، ونحو التسييل بسوق أبوظبي بصافٍ 23.5 مليون درهم.

إفصاحات

* اكتتبت «أجيليتي» للمخازن العمومية، بنحو 6.15 ملايين سهم، ما يقرب من 12 مليون دينار كويتي في Hyliion، عبر شركة كولي كابيتال، إلا أنها لم تحصل بعد على تأكيد للاشتراك، كما لم تتلقَ شهادات الأسهم.

* أعلنت شركة «ميثاق» للتأمين التكافلي، استقالة نورة المزروعي من عضوية مجلس الإدارة، وتعيين خولة الحمادي بدلاً عنها.

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