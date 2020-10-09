انطلاق الهاكاثون العربي الافتراضي للشمول المالي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة فينتيك جالكسي، عن تعاونها مع الجمعية الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) لإطلاق الهاكاثون الافتراضي للشمول المالي والتعاون التنظيمي في المنطقة العربية تحت اسم «يللا فينتيك 2020».

ويهدف الهاكاثون إلى الإسهام في تطوير حلول رقمية مبتكرة لتسريع الشمول المالي في المجتمعات المحلية ومجتمع الأعمال في المنطقة بدعم من منصة Finx22 التابعة لشركة «فينتيك جالاكسي» لحشد المصادر الجماعية، والتي توفر بيئة مفتوحة لواجهة برمجة التطبيقات المصرفية. وسيتيح الهاكاثون إبرام شراكات تلبي الاحتياجات الملحة للمجتمعات التي ما زالت تعاني من التداعيات التي فرضها تفشي وباء (كوفيد19)، وتسهم في مسيرة تطورها الاجتماعي والاقتصادي بعد انحسار الوباء، ومنح الزخم الضروري لتطوير الأعمال، وخلق المزيد من فرص العمل المستدامة.

ويسعى الهاكاثون إلى تمكين المبتكرين والهيئات التنظيمية والشركاء الآخرين في المنطقة العربية، ويتيح لهم فرصة التعاون عن بعد وحشد المصادر الجماعية لخدمة القضايا الرئيسية المتعلقة بالشمول المالي في الفضاء الرقمي.

وبعد انقضاء الموعد النهائي لتقديم الطلبات في 19 نوفمبر 2020 سيتم جمع العروض المؤهلة في قائمة قصيرة ودعوة المبتكرين المؤهلين إلى عرض حلولهم أمام لجنة تحكيم مؤلفة من عدد من أبرز الخبراء في القطاع. وسيتم منح مقترحات الحلول الفائزة عن كل فئة جائزة مالية قدرها 5000 يورو لمباشرة العمل على بدء التطوير الفعلي لهذه الحلول.

وقالت ميرنا سليمان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «فينتيك جالاكسي»: «استطعنا في «فينتيك جالاكسي» بناء مكانة متميزة كشركة محلية مبتكرة، تتمتع بسجل حافل وترتبط بشبكة عالمية واسعة في القطاع تمكّننا من جمع شركات التكنولوجيا المالية الناشئة، والبنوك الذكية، والشركاء من مختلف الأسواق العربية تحت مظلة واحدة. ونحن نسعى من خلال دعم وتنظيم مثل هذه المبادرات إلى تحقيق هدفنا المشترك في احتضان الابتكارات في قطاع التكنولوجيا المالية لتعزيز رفاهية المجتمعات التي نعمل فيها، وتوفير فرص جديدة للأعمال والشركات، ودفع عجلة النمو في المنطقة العربية».

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