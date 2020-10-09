تطوير منصة تعليمية للأعمال المصرفية في «أبوظبي العالمي»

المصدر: أبوظبي- البيان

وقعت هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي وأكاديمية سوق أبوظبي العالمي، وبنك أبوظبي التجاري اتفاقية تعاون ثلاثية، بهدف تأكيد التعاون الاستراتيجي لتطوير منصة تعليمية للأعمال المصرفية في سوق أبوظبي العالمي لتنمية مهارات وقدرات مجموعة من المواهب والموارد البشرية المواطنة وإعدادهم للعمل في المجال المصرفي ضمن برنامج «المصرفيون». وستعمل الأطراف المتعاونة على طرح برنامج «المصرفيون» دعماً لمتطلبات الحكومة في فئات الوظائف الحساسة حسبما عرفها المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وبما يتلاءم مع متطلبات تعيين المواهب وإدارتها لدى بنك أبوظبي التجاري، وعقد برامج تطوير وطنية (NDP)، للمساعدة في تدريب الخريجين الجدد وتعيينهم في المجال المصرفي والمالي، وتنفيذ برامج التدريب والتطوير الإضافية لتحقيق ورفع كفاءاتهم تلبية لاحتياجات القطاع المعني، حيث سيتم اختيار الخريجين الذين يجتازون البرامج بنجاح لتعيينهم في مؤسساتهم، من خلال مراكز تقييم راسخة وثابتة. هذا وسيتم تصميم وتقديم برنامج «المصرفيون»، بالتعاون مع معهد لندن للصيرفة والتمويل، أحد شركاء أكاديمية سوق أبوظبي العالمي.

وقال حمد صياح المزروعي، مدير عام أكاديمية سوق أبوظبي العالمي: «يسرنا إبرام هذا التعاون الاستراتيجي وإطلاق برنامج «المصرفيون» ضمن برنامج التطوير الوطني، والذي يأتي في إطار جهود أكاديمية سوق أبوظبي العالمي وسوق أبوظبي العالمي بشكل عام للمساهمة في تطوير المواهب الوطنية في كل المجالات مع التركيز على قطاع الخدمات المالية. سيتم تزويد المشاركين بالمعرفة المتخصصة في مجال الصيرفة والخدمات المالية إلى جانب التدريب العملي، الذي سيؤهلهم للالتحاق بسوق العمل في أبوظبي، وسيحصل المشاركون على شهادة متخصصة في مجال إدارة المخاطر والامتثال والخدمات المصرفية».

ركيزة أساسية

قال علي درويش، رئيس مجموعة الموارد البشرية في بنك أبوظبي التجاري: «البنك من أبرز الداعمين لمبادرات تدريب وتمكين المواهب الإماراتية، وهي تفخر دوماً بتحقيقها واحداً من بين أعلى معدلات التوطين في القطاع المصرفي، ويمضي البنك ومصرف الهلال قدماً نحو تحقيق أهدافه الرامية إلى صقل مهارات الكوادر الوطنية وضمان الالتزام بأعلى المعاييرفي الحوكمة والامتثال وإدارة المخاطر».

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