%199 ارتفاع أعداد المواطنين المشتغلين بجهات غير ربحية

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

قفز عدد المواطنين العاملين في الهيئات التي لا تهدف للربح 199% العام الماضي مقارنة بـ2018 وفق بيانات حديثة للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

وأظهرت البيانات أن عدد المواطنين المشتغلين في هيئات لا تهدف للربح ارتفع من 946 في 2018 إلى 2832 مواطناً في نهاية العام الماضي منهم 2296 ذكوراً و536 إناثاً، بينما ارتفع عدد غير المواطنين المشتغلين في ذات الهيئات من 4153 مشتغلاً إلى 13484 مشتغلاً ليصل العدد الإجمالي شاملاً المواطنين وغير المواطنين إلى 16.3 ألف مشتغل بنهاية العام الماضي مقابل 5099 مشتغلاً في 2018، بنمو 220%.

وارتفع عدد المواطنين العاملين في الهيئات الدبلوماسية 13 % من 69 في 2018 إلى 78 في 2019 من بينهم 68 ذكوراً و10 إناث، كما ارتفع عدد غير المواطنين العاملين في الهيئات الدبلوماسية 39% من 3800 مشتغل إلى 5267 مشتغلاً، ليصل العدد الإجمالي إلى 5345 بنهاية العام الماضي مقابل 3869 مشتغلاً في 2018 بنمو 38%.

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