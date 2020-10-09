7.6 % نمو صادرات الإمارات من الغاز المسال

المصدر: أبوظبي - وام

حافظت الإمارات على مستوى صادراتها من الغاز الطبيعي المسال عند 1.4 مليون طن خلال الربع الثاني بنمو 7.6% مقارنة بالربع ذاته من 2019 بحسب أحدث التقارير عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك».وباتت الإمارات لاعباً رئيساً في سوق الغاز العالمي بشكل عام خاصة بعد الاكتشافات الضخمة التي أعلنت عنها في الآونة الأخيرة ما يعزز من ريادتها في القطاع خلال المرحلة القادمة وفقاً لما تجمع عليه العديد من المؤسسات الدولية المتخصصة.

وشكلت صادرات الإمارات من الغاز الطبيعي المسال 1.6% من إجمالي الصادرات العالمية من الغاز بالربع الثاني 2020 أما على مستوى حصة الإمارات من إجمالي صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي المسال خلال الربع الثاني فبلغت 5.5 %.

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