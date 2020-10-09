إعصار وإضراب يصعدان بأسعار النفط

المصدر: واشنطن - د ب أ

ارتفعت أسعار النفط أمس مع إجلاء عمال من منصات الحفر في خليج المكسيك الأمريكي تحسباً للإعصار دلتا إلى جانب التوقعات بتراجع الإنتاج في بحر الشمال بسبب إضراب العمال في النرويج. وارتفع سعر خام برنت 61 سنتاً أو 1.5% إلى 42.61 دولاراً للبرميل كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس 50 سنتاً أو 1.3% إلى 40.45 دولاراً.

وأعلنت «جمعية النفط والغاز النرويجية» أمس أن خفض الإنتاج الذي يتسبب فيه الإضراب المستمر في صناعة النفط والغاز في النرويج سيرتفع إلى 966 ألف برميل من المكافئ النفطي بحلول 14 أكتوبر ما لم يتم التوصل إلى حل قبل ذلك الموعد.

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