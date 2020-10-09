حلول «آي إف إس» بمؤتمر عالم الاتصالات

المصدر: دبي - البيان

تشارك شركة «آي إف إس» للتطبيقات المؤسسية، في الفعاليات الافتراضية لمؤتمر عالم الاتصالات في الشرق الأوسط 2020، التي ستقام بين 13-14 أكتوبر. وبصفتها الراعي الفضي للفعالية، تسلط الشركة الضوء على التوجهات النامية في القطاع وعلى حلول آي إف إس المبتكرة لإدارة الخدمات.

وستكون مارني مارتن، رئيس وحدة أعمال إدارة الخدمات لدى آي إف إس، أحد المتحدثين الرئيسيين خلال اليوم الأول للفعاليات الافتراضية للمؤتمر، وستسلّط الضوء على كيفية تسريع الشركات لتحقيق أهدافها وطموحاتها الرقمية من خلال الذكاء الاصطناعي.

وتتحدث مارتن في عرض تقديمي بعنوان «تسريع النمو والانتقال إلى ما بعد (كوفيد19) بمساعدة الذكاء الاصطناعي»، عن استخدام المؤسسات للذكاء الاصطناعي كأحد العناصر الجوهرية في استراتيجياتها للتحول الرقمي وجعل التكنولوجيا إحدى ركائز نجاحها على المدى الطويل.

ومن خلال أفضل ممارسات الأعمال وتبني التقنيات الذكية، تبيّن مارني كيفية ازدهار الأعمال في مجال الخدمات بعد الجائحة، والاستعداد لإدارة أية ظروف مستقبلية وتحقيق الريادة عبر تجارب الخدمات التحولية، كما تناقش دور الذكاء الاصطناعي في المساعدة برفع معدلات النجاح الرقمية وتحسين تجارب العملاء في قطاع الاتصالات.

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