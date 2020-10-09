«أوميغا» تحتفي بالذكرى الـ50 لجائزة «سيلفر سنوبي»

المصدر: دبي- البيان

في العام 1970، حصلت «أوميغا» على جائزة «سيلفر سنوبي» من رواد الفضاء في وكالة ناسا، تقديراً لمساهمات العلامة التجارية في استكشاف الفضاء، والدعم القوي لـ«سبيد ماستر» أثناء إنقاذ أبولو 13. وبعد مرور 50 عاماً، تم إطلاق ساعة خاصة تكريماً لهذه المناسبة، تجمع بين الرسوم المتحركة وفن صناعة الساعات.

تم أخذ «أوميغا- سبيدماستر» إلى مراحل جديدة في التصميم من خلال تكريم «سنوبي». ويتطابق حزام الساعة الأزرق المصنوع من مادة النايلون مع العناصر الزرقاء الأخرى للساعة، بل إنها تتميز بمسار مهمة أبولو 13 المنقوشة على البطانة. يتصل هذا السوار بعلبة قطرها 42 مم مصممة من الفولاذ المقاوم للصدأ، وهو مستوحى من طراز الجيل الرابع لـ«سبيد ماستر» (أول ساعة تُلبس على سطح القمر عام 1969). يظهر مقياس «تاكيميتر»، مع الأيقونة «دوت أوفر ناينتي»، بالمينا البيضاء على حلقة القرص المصمم من السيراميك الأزرق. ويتم تشغيل «الذكرى الخمسين لـ«سبيد ماستر» جائزة «سيلفر سنوبي» بواسطة «أوميغا كو-أكسيل ماستر كرونوميتر كاليبر 3861». وهذه الحركة غير المسبوقة أخذت مون واتش كاليبر إلى معايير جديدة للتميز.

وتأتي الساعة مع ضمان «أوميغا» لـ 5 سنوات ولن يكون إنتاجها محدوداً. ويحصل معجبو «أوميغا» على الساعة بصندوق أبولو 13 مع قطعة قماش خاصة لتنظيف الساعة وكتيب وعدسة مكبرة للتمتع بالنظر إلى التفاصيل.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز