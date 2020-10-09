«فيرجن هايبرلوب» تختار فيرجينيا الغربية موقعاً لمركز اعتماد التقنية في الولايات المتحدة

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «فيرجن هايبرلوب» المدعومة من «موانئ دبي العالمية» أن «مركز اعتماد تقنية الهايبرلوب» سيكون مقره في ولاية فيرجينيا الغربية بالولايات المتحدة. يأتي ذلك بعد سنوات من الاختبارات والتطوير لتقنية الهايبرلوب في الموقع، الذي تُجرى فيه الاختبارات على نطاق واسع لها.

وقال سلطان بن سليم رئيس مجلس إدارة «فيرجن هايبرلوب» ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية»: إنشاء مركز الاعتماد هو الخطوة الأساسية التالية في رحلتنا لتكون تقنية الهايبرلوب حقيقة واقعة.هذا الإعلان سيجعل تقنية الهايبرلوب تقترب خطوة واحدة من مرحلة التسويق التجاري، ويجعلها على أهبة الاستعداد لإحداث التغيير في منطقة الخليج من خلال النقل السريع والمستدام للركاب والبضائع عند الطلب. ويُقدم هذا المركز فرصة للشركات والحكومات والهيئات المنظمة والجامعات من جميع أنحاء العالم لإقامة شراكات عالمية رائدة تغطي جميع عناصر تقنية النقل الجديدة هذه.

وقال جون تشامبرز الرئيس التنفيذي الأول السابق والرئيس التنفيذي لشركة «سيسكو سيستمز»، والمؤسس والرئيس التنفيذي الحالي لشركة «جيه سي 2 فنتشرز» وهو أيضاً مواطن من فيرجينيا الغربية: لطالما كنت من أشد المؤمنين بأهمية التنافس في ظل التحولات السوقية، و«فيرجن هايبرلوب» أثبتت بوضوح ريادتها في ما يتعلق بمستقبل النقل. ومع إنشاء المركز في ولاية فيرجينيا الغربية، مسقط رأسي، فإن الشركة تقترب خطوة واحدة من حلمها في إدخال تقنيتها التحويلية إلى منطقة الخليج وخارجها. ونحن نتطلع إلى دعم «فيرجن هايبرلوب» في هذه الرحلة، مع تصور ما يمكن أن يشهده الجيل القادم من ابتكار وريادة أعمال وإدماج لنا معاً.

ويأتي الإعلان نتيجة للتقدم الكبير، الذي تحقق حول العالم على الصعيد التنظيمي، ففي يوليو 2020، كشفت وزارة النقل الأمريكية ومجلس تكنولوجيا النقل غير التقليدية والناشئة عن الوثيقة التوجيهية بخصوص إطار تنظيمي واضح لتقنية الهايبرلوب في الولايات المتحدة.

زخم

يمهد هذا الزخم الفيدرالي، جنباً إلى جنب مع أوجه التقدم المُحققة في المركز، الطريق لاعتماد أنظمة الهايبرلوب في جميع أنحاء العالم؛ وهي الخطوة الأولى نحو المشروعات التجارية، بما في ذلك المشروعات الموجودة في السعودية والإمارات والهند. وتسعى «فيرجن هايبرلوب» إلى الحصول على شهادة السلامة بحلول عام 2025، وبدء العمليات التجارية بحلول 2030.

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