«ريتشارد ميل» للساعات الفاخرة تتوسع في المنطقة

المصدر: دبي- البيان

أعلنت علامة الساعات الفاخرة «ريتشارد ميل»، الافتتاح الرسمي لأول بوتيك لها في السعودية، الذي يقع داخل أحد أبرز المعالم المعمارية في الرياض، مركز المملكة، ناطحة السحاب البالغ ارتفاعها 302 متر. ويُعدّ بوتيك الرياض، الأحدث الذي تفتتحه العلامة في أنحاء الشرق الأوسط، ضمن خطتها للتوسع الإقليمي.

وأعرب بيتر هاريسون الرئيس التنفيذي لريتشارد ميل أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، عن سعادته بتأسيس حضور بارز للعلامة في العاصمة السعودية، في ضوء التطورات السريعة والنمو الطَّموح المخطط له في المملكة العربية السعودية، التي وصفها بالمركز التجاري والاستثماري الإقليمي الكبير. وأضاف: حرصنا باستمرار على بناء علاقات متينة مع عملائنا من السعودية.

وتبلغ مساحته 164 متراً مربعاً، ويُعدّ أحد أكبر متاجر ريتشارد ميل في الشرق الأوسط. ويتميّز المتجر الجديد بملامح علامة «ريتشارد ميل» وسماتها الأنيقة. ويشتمل البوتيك الجديد على ثلاث مناطق مخصصة لاستضافة العملاء المهمين، حيث يمكنهم الاطلاع على تشكيلات الساعات في جوّ من الراحة والخصوصية، كما يضمّ مكتبة تحتوي على مجموعة مختارة من الإصدارات الفنية، التي أبدعتها دار النشر العريقة Éditions Cercle d'Art، التابعة لمجموعة «ريتشارد ميل»، والتي لطالما اشتهرت بتعاونها مع كثير من الفنانين المعاصرين، من أمثال بيكاسو وإرو، لتعكس واحدة من أغنى حقب تاريخ الفن الحديث وأكثرها إثارة للاهتمام.

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