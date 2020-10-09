4.7 مليارات تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - البيان

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع 4.7 مليارات درهم، حيث تم تسجيل 797 مبايعة بقيمة 1.73 مليار درهم، منها 64 مبايعة للأراضي بقيمة 420.45 مليون درهم و733 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.31 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 89 مليون درهم في منطقة أم هرير الثانية تليها مبايعة بقيمة 55 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 4.

وتصدرت ند الشبا الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 20 مبايعة بقيمة 50 مليون درهم. وجاءت مبايعة بقيمة 36 مليون درهم بمنطقة الثنية الرابعة كأهم مبايعات الشقق والفلل. وتصدرت مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 68 مبايعة بقيمة 107 ملايين درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 63 مبايعة بقيمة 98 مليوناً.

وسجلت الرهونات 2.57 مليار درهم منها 62 رهن أراض بقيمة 309.85 ملايين درهم و316 رهن فلل وشقق بقيمة 2.26 مليار درهم، أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة مليار درهم ورهن في الجداف بقيمة 478 مليون درهم، أما الهبات فقد شهدت تسجيل 93 هبة بقيمة 431.34 مليون درهم أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 149 مليون درهم وأخرى في البرشاء جنوب الخامسة بقيمة 112 مليون درهم.

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