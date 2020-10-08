إيطاليا تشارك في "أسبوع الفضاء قبل إكسبو 2020"

المصدر: وام

شاركت إيطاليا في الحدث الافتراضي "أسبوع الفضاء قبل إكسبو" الذي نظمه "إكسبو دبي 2020" للاحتفال بالأسبوع المخصص للفضاء وذلك قبل عام واحد على انطلاق " إكسبو 2020 " في دبي.

وتحدث، في الفعاليات وكيل رئاسة المجلس المسؤول عن سياسات الفضاء ريكاردو فراكارو، والمفوض عام إيطاليا لإكسبو دبي 2020، باولو جليسنتي، ومدير إدارة العلوم والتكنولوجيا في ميلانو جوزيبي سالا، وماريا كريستينا دي سانكتيس من المعهد الوطني للفيزياء الفلكية اناف.

وقال فراكارو إن إكسبو 2020 دبي سيكون منصة لتقييم التقدم الذي يحرزه قطاع الفضاء وتقديم العمل الكبير بواسطة التعاون على المستوى العالمي بين الحكومات والجامعات ومراكز الأبحاث ووكالات الفضاء وفقا لما نقلتة وكالة "نوفا" الإيطالية.

وأشار إلى أن إيطاليا ستعرض في دبي التقنيات الجديدة لسلسلة إمداد الفضاء مع شركة ليوناردو العملاقة للدفاع والفضاء الذي سيقدم الساعة الذرية لنظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية الأوروبي جاليليو وأداة مهمة إكسو مارس 2022 .

وفي إكسبو دبي 2020 سيتمكن الزوار حصريا من رؤية الآلة الفضائية التي صممتها شركة ليوناردو لمهمة إكسو مارس 2022، والقادرة على حفر نحو مترين في سطح المريخ وهو ما يسمح بأخذ عينات من التربة سيتم تحليلها للبحث عن علامات الحياة على "الكوكب الأحمر".

وستقوم شركة ليوناردو بإحضار ساعتها الذرية (PHM) إلى المعرض العالمي، وهي الساعة الرئيسية لنظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية جاليليو، كما سيشاهد زوار جناح إيطاليا في إكسبو دبي 2020 طائرة ليوناردو AW609، التي تجمع بين الإقلاع العمودي والهبوط مع أداء الطائرة التقليدية، مما يسمح لها بالتحليق فوق الظروف الجوية السيئة، فضلا عن استيعاب تسعة أشخاص بشكل مريح في كابينة مضغوطة.

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