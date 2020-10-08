"العربية للطيران" تسيّر رحلات من رأس الخيمة إلى 5 وجهات بينها القاهرة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت "العربية للطيران"، اليوم الخميس، عن تسيير رحلات مباشرة من رأس الخيمة إلى 5 وجهات إعتباراً من 15 أكتوبر الجاري.

وقالت الناقلة في إفادة، إنه سيتم تشغيل الرحلات من مطار رأس الخيمة إلى القاهرة في مصر، دكا في بنغلاديش ، لاهور وبيشاور وإسلام أباد في باكستان

وأضافت أنه يمكن للعملاء الآن حجز رحلاتهم مباشرة عبر الموقع الإلكتروني للناقلة أو بالتواصل مع مركز خدمة العملاء أو عبر وكيل السفر المعتمد.

ويتوجب على المسافرين الامتثال لشروط ومتطلبات بلد المغادرة والوجهة.

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